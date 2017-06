La Carretera de Santpedor fa coincidir les festes amb els seus 40 anys de vida

L´Associació de Veïns de la carretera de Santpedor ja ho té tot a punt per celebrar les Festes de Sant Pere, que enguany s´allarguen des del divendres 16 de juny fins el diumenge 2 de juliol. L´entitat celebra 40 anys aquest 2017 i és per aquest motiu que ha preparat un extens programa d´activitats per a tots els gustos.



Les festes arrancaran aquest divendres 16 de juny amb una jornada plena d´activitats a la masia de Can Font. A les 10

del matí, els veïns del barri realitzaran una neteja del parc de Can Font acompanyada d´un esmorzar popular. A la tarda, de 5 a 8, hi haurà música i jocs per nens i nenes, i un taller de berenar bo i sa. A partir de les 8 del vespre es durà a terme una visita grautíta a Can Font per descobrir el passat i el present d'aquesta masia. Al vespre tindrà lloc el primer Parc Escape de Manresa, un joc inventat a partir de la moda dels Room Escape pensat per a joves (i no tant joves).



Dissabte, 17 de juny, la festa es traslladarà a la carretera de Santpedor, entre el carrers de Cervantes i del Dr. Zamenhoff. A 2/4 de 6 de la tarda, festa infantil amb atraccions inflables, globoflèxia, trobada d´escacs no competitiva a càrrec d´Escacs Catalònia Club i xocolatada amb melindros. Al vespre, la festa continuarà amb un concert de l´orquestra Quartz. Com sempre, hi haurà botifarrada, rom cremat i servei de bar al local social de l'entitat. A partir de 2/4 de 12 de la nit tindrà lloc el ball de nit amb la mateixa orquestra Quartz.



Dijous, 29 de juny, diada de Sant Pere, el local de l'associació (Cra. Santpedor 188-192) s´omplirà d´activitats a les 5 de la tarda, amb festa a l´Esplai Montserrat amb actuació musical, berenar popular i una exposició de pintures. A les 9 del vespre, es durà a terme el lliurament de premis de la rifa dels 40 anys, en la qual han participat els comerços de tot el barri.



Divendres, 30 de juny, el local social acollirà, a les 9 del matí, el campionat de petanca per tripletes (les places són limitades, es requereix fer inscripció al local de l´associació).



La festa acabarà el diumenge, 2 de juliol, amb el tradicional concert de la Coral la Pau, que tindrà lloc en acabar la missa de les 12 del migdia a l´espai Parroquial de Sant Pere Apòstol. En acabar es farà inauguració de l´exposició fotogràfica dels 40 anys de l´Associació de Veïns de Carretera Santpedor.



Afectacions al trànsit

La Policia Local de Manresa ha comunicat que, el proper dissabte 17 de juny, a partir de les 14 h i fins al diumenge 18 de juny a les 12 h, amb motiu de les festes: