Kids&Us s'alia amb el banc de sang per portar-hi donants

Amb motiu del Dia Mundial del donant de sang, que és aquest dimecres, i pensant en agafar provisions de cara a l'estiu, època en la qual és habitual que baixin de manera alarmant, el Banc de Sang i Teixits de Manresa i l'acadèmia d'anglès Kids&Us de la capital del Bages han sumat esforços i han organitzat, conjuntament, la primera jornada de donació de sang.

Tindrà lloc aquest dijous, 15 de juny, d'11 del matí a 3 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre, a l'Hospital Sant Joan de Déu (Fundació Althaia), a la seu del banc de sang situada al passadís exterior de consultes externes (planta -1).

Com a mostra d'agraïment, es servirà esmorzar i berenar als donants i, per als més petits, a les 6 de la tarda, al hall de les consultes externes, Kids&Us oferirà la representació teatral "There´s no place like space" amb l'entrada gratuïta.

Per ser donant cal tenir més de 18 anys i un pes superior a 50 quilos. No cal estar en dejú. A Catalunya calen cada dia unes mil donacions de sang per fer front a les necessitats dels pacients ingressats en clíniques i hospitals. I es calcula que una de cada cinc persones necessitarà sang o derivats de la sang al llarg de la vida.



Floretes per als donants



Aquest 14 de juny, Dia Mundial del Donant de Sang, el Banc de Sang vol fer posar vermelles les persones que vagin a donar sang dient-los com en són de maques, precioses, cracks, simpàtiques i valentes. Gràcies als donants, l'any passat es van superar les 250.000 donacions que van permetre que tots els malalts tinguessin sang per als seus tractaments.

Per aquest motiu, els espais de donació d'arreu de Catalunya es decoraran amb bafarades amb adjectius bonics, globus, garlandes i cartells dirigits als donants de sang. Les persones que donin sang podran escriure missatges per a altres donants o receptors i fer-se fotos amb les bafarades per compartir a les xarxes, en un doble gest d'agraïment i per incentivar a d'altres donants.

A partir d'avui, s´emplaça els ciutadans que ho desitgin a fer-se un vídeo llançant floretes als donants de sang i compartir-los a les xarxes amb les etiquetes #eldiaD i #gentguapa. D´aquesta manera, els qui no poden donar sang, poden col·laborar igualment fent difusió de la donació.



L´acte d´homenatge al donant a Vic distingirà 55 persones

Des de fa 12 anys, el 14J se celebra un gran acte cívic per homenatjar persones que col·laboren de forma altruista a favor de la donació de sang i per a augmentar la consciència sobre la necessitat de disposar-ne.

Aquest any, tindrà lloc al Teatre Atlàntida de Vic i hi haurà 55 homenatjats, entre donants, delegats de les associacions vinculades a la donació i institucions.

La festa l´organitzen el Departament de Salut, el Banc de Sang i Teixits i la Federació Catalana de Donants de Sang i acabarà amb un dinar a l´edifici del Sucre presidit pel conseller Santi Vila.