Pla de l'Ajuntament per posar 870 pisos a l'abast a un preu assequible en sis anys

El regidor d'Habitatge, Joan Calmet, i la regidora d'Acció Social, Àngels Santolària, van presentar ahir les línies mestres del Pla Local d'Habitatge 2017-2022 que l'equip de govern de CDC i ERC portarà demà a aprovació del ple municipal.

Es tracta d'un pla que preveu aconseguir en 6 anys recuperar 470 habitatges actualment desocupats, ampliar fins a 200 els pisos de preu assequible i social, i rehabilitar 200 habitatges més. Per aconseguir-ho planteja passar dels 472.462 euros que l'Ajuntament de Manresa destinarà enguany a polítiques d'habitatge a 1.265.306 euros el 2018.

Pel que fa als 470 habitatges actualment desocupats, el pla preveu incorporar-los al mercat de lloguer a preu assequible dins del proper sexenni.

Sobre els 200 pisos a preu assequible i social, Calmet i Santolària van explicar que es destinaran a cobrir la demanda dels col·lectius més vulnerables amb pocs recursos. Aquest objectiu es pretén assolir mitjançant iniciatives públiques i privades, i combinant mecanismes tradicionals amb règims de tinença alternatius: habitatges de lloguer social, habitatges dotacionals, allotjaments temporals, masoveria urbana i cooperatives d'habitatge. Quant als 200 habitatges rehabilitats es dedicaran a eliminar situacions d'infrahabitatge, dèficits estructurals i obtenir habitatges confortables, sostenibles i accessibles.



Fomentar el lloguer just



Altres mesures són fomentar el lloguer just en l'oferta d'habitatges assequibles i socials per ampliar l'oferta d'habitatges amb aquest règim de tinença –destinats a la població amb menys recursos- i gestionar un registre de sol·licitants integrat entre els diferents organismes i entitats per a poder fer el seguiment de les necessitats de la població i vetllar pel correcte accés als ajuts i programes per ordre de prioritats.

Pel que fa als 1,2 milions d'euros en política d'habitatge, els representants del govern municipal van assegurar que la xifra es preveu incrementar els propers anys, ja que algunes actuacions del pla no és previst que comencin a desenvolupar-se fins al 2019.

Calmet i Santolària van explicar que el document ha estat iniciativa del govern municipal, que té l'habitatge com una de les línies estratègiques fonamentals del mandat. També, que el document incorpora aportacions i sensibilitats diverses, després d'haver recollit aportacions d'entitats i col·lectius, formacions polítiques i agents vinculats a l'habitatge.



Rebutgen crítiques de la PAHC



Pel que fa a les crítiques de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca sobre el fet que l'Ajuntament no aporta garanties de compliment dels objectius de pisos que s'obtindran amb el pla (vegeu diari del 6 de juny), s'hi van mostrar en desacord perquè consideren que els compromisos polítics i pressupostaris estan detallats i suposen un important impuls a les polítiques d'habitatge.