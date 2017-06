Sant Joan de Déu ja inscriu nadons i evita peregrinacions al registre civil

L'Hospital de Sant Joan de Déu ha posat en marxa el servei per inscriure al mateix centre els nounats. Això evitarà peregrinacions i desplaçaments dels pares al registre civil dels jutjats. En aquest cas, els de Manresa. La iniciativa la va impulsar la Generalitat i es va posar en marxa fa uns mesos de forma experimental en alguns centres sanitaris de la xarxa pública. A partir d'aquí s'ha anat estenent i ha arribat a Manresa.

El tràmit s'ha de fer dins les 72 hores posteriors al naixement. Es comunica el naixement al registre des del mateix hospital. Una vegada feta la inscripció, el registre civil envia als progenitors el certificat literal de naixement a través de correu postal o bé correu electrònic.

Qui pot fer el tràmit

El registre es pot fer en determinades circumstàncies. Si el nadó és fill d'una parella casada es pot dur a terme si un dels progenitors és espanyol, o si són de la mateixa nacionalitat en el cas que siguin estrangers.

Si el nadó és de pares no casats, s'establirà la filiació de pare i mare si ambdós ho sol·liciten i signen la sol·licitud. S'establirà la filiació materna si només la mare signa la petició.

Per altres casuístiques que hi pugui haver caldrà fer el tràmit presencialment al registre civil dels jutjats, com fins ara.

Per fer el tràmit a l'hospital cal presentar el certificat mèdic de naixement que es lliura al mateix centre, el DNI, NIE o passaport del pare i la mare o de la persona que ho sol·licita si no és cap d'ells, i el llibre de família o certificat de matrimoni en el cas que falti la signatura d'un dels progenitors.

La documentació que es lliurarà a la família és un justificant d'haver fet la comunicació i, posteriorment, el certificat literal de registre civil. El llibre de família queda automàticament actualitzat amb aquest certificat.

Fins ara els pares tenien 8 dies per anar al registre civil. Fa temps el govern espanyol va canviar la normativa, que permet als hospitals fer i gestionar directament aquest tràmit. La reforma també permet que es puguin tramitar les defuncions als mateixos centres sanitaris. De moment, però, no és previst que es pugui dur a terme aquesta gestió.

Primer, prova pilot



Alguns hospitals de Catalunya van posar en marxa la iniciativa de poder registrar els nadons al mateix centre a final del 2015. Va ser com una mena de prova pilot amb la idea que el departament de Salut anés escampant el projecte de forma progressiva a tots els centres sanitaris públics o bé que formen part de la xarxa d'utilització pública, com és el cas del de Sant Joan de Déu de Manresa, de la Fundació Althaia. Aquest tipus de tràmit també s'ha posat en marxa arreu de l'estat.