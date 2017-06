Aprovades les beques per a formació de majors de 45 anys proposades per CCOO

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha fet l'aprovació inicial de les bases reguladores de les beques del projecte Bages Ocupació + 45, per a persones en formació d'atur majors d'aquesta edat.

Lluís-Vidal Sixto, secretari d'Acció Sindical de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central, ha explicat que es tracta d'una proposta del sindicat que es va integrar al Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social.

El Pacte de Ciutat està subscrit pels grups municipals de CDC, ERC, PSC, C's i el regidor adscrit Miquel Davins; i també per diverses entitats sindicals empresaris i socials: Cambra de Comerç, PIMEC, Federació Empresarial de la Catalunya Central, Creu Roja i Càritas i UGT, a més de CCOO.

Segons Sixto es tracta d'una iniciativa experimental un cop detectada l'existència d'aquesta necessitat. «Hi ha aturats majors de 45 anys que volen realitzar cursos de formació que no estan al seu abast per motius econòmics», ha explicat.

Si s'acredita la manca d'ingressos podran accedir a l'ajut econòmic que obre la porta a la realització de la formació que es necessita. «Es tracta d'una mesura positiva i una novetat perquè no sabem de cap municipi gran a Catalunya que tingui una cosa similar», ha explicat el dirigent sindical.

Sixto ha recordat que hi ha gent motivada a formar-se que no ho pot fer «i ara serà possible perquè el govern municipal la va incorporar al pacte de ciutat com a programa experimental».



Reeditar convocatòries

La formació es podrà realitzar no només a Manresa sinó a la província de Barcelona. La dotació econòmica inicial és de 5.000 euros, però si s'esgota aquesta quantitat es reeditarà la convocatòria.

Sixto ha recordat que en l'anterior pacte de ciutat CCOO va proposar que l'Ajuntament concedís microcrèdits per a emprenedors, que el Consell Comarcal ja atorgava. El secretari d'Acció Sindical de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central ha assegurat que és «una satisfacció que tiri endavant».