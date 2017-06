Aturats de llarga durada restauren murs de pedra seca

Els treballs per restaurar murs de pedra seca al parc del Secà de Manresa duraran fins a principis de juliol

Els treballs per restaurar murs de pedra seca al parc del Secà de Manresa duraran fins a principis de juliol CÀRITAS

Persones en situació de vulnerabilitat que participen en projectes de Càritas estan treballant aquests dies en la restauració de murs de pedra seca del parc del Secà de Manresa. Un acord entre el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, que és el propietari d´aquest espai, i de Càritas ho fa possible.

En una primera fase, que s´allargarà fins a principis de juliol, els treballadors restauren marges de pedra seca que han caigut per abandonament. Es tornen a aixecar murs, es repica la pedra i es recalcen alguns trams per al seu manteniment.

La feina la porten a terme tres participants del projecte de Càritas Activa´t a l´hort. El seu objectiu és la formació per la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables i promoure l´economia social. Els treballadors, han rebut formació en restauració de murs de pedra seca i tenen un perfil d´aturats de llarga durada.

Responsables de Càritas han explicat que aquesta col·laboració amb el Consorci «és una oportunitat d´inserció sociolaboral dels participants, una punta de llança en els objectius de l´entitat». Han destacat, també, que a través del projecte Activa´t a l´hort s´ha identificat la restauració de murs de pedra seca com un sector en alça per la riquesa paisatgística i patrimonial que representa, «però sobretot pel potencial ocupacional que pot suposar».

Per la seva banda el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha valorat positivament l´acord de col·laboració amb Càritas «pel component que té de responsabilitat social i perquè ens permet posar en valor patrimoni i paisatge del parc del Secà».

Aquest espai natural es va inaugurar fa un any amb l´objectiu d´apropar a la ciutadania un exemple del típic secà mediterrani i poder contemplar patrimoni de pedra seca, barraques de vinya i canalitzacions d´aigua per evitar l´erosió, així com les oliveres i fruiters de secà cultivats durant segles a l´entorn de la ciutat.

Es tracta d´un terreny de 13 hectàrees que s´ha convertit en un nou espai natural de Manresa i comarca, obert a la ciutadania. És entre el polígon industrial de Bufalvent i el parc ambiental que gestiona el Consorci.