Una decisió presa de manera conscient «com a acte de protesta i de denúncia»

«El dia anterior al sínode de la família, preparat per ignorar i ofendre la dignitat de les persones LGBTIQ, vaig sortir de l'armari com a acte de protesta i de denúncia de l'homo/lesbo/transfòbia de l'Església catòlica, i del Vaticà en particular. Com a resultat, vaig ser automàticament expulsat i suspès com sacerdot per part de l'Església». Krzysztof Charamsa (Gdynia, Polònia, 5 d'agost del 1972) descriu a la seva pàgina web amb aquestes paraules què el va portar a fer un pas que, inevitablement, va capgirar la seva vida. Arran d'això, va perdre tots els càrrecs i responsabilitats que ostentava fins aleshores a l'Església.

Després de sortir de l'armari, s'ha dedicat, des Catalunya, que considera la seva terra i on viu amb el seu company, Eduard Planas, a la defensa dels drets humans, singularment de les dones i de les persones LGBT.



Unes responsabilitats de rang

Charamsa va estudiar a Polònia, Suïssa i Itàlia i va ser ordenat sacerdot l'any 1997. Autor de diversos llibres i articles, del 2003 al 2015 va ser oficial de la Congregació de la doctrina de la fe, els primers anys sota la supervisió del cardenal Joseph Ratzinger com a prefecte. Del 2011 al 2015 va exercir de secretari adjunt de la Comissió teològica internacional, l'òrgan més important de consultors teòlegs de la Santa Seu. Va ser professor de Teologia de les universitats pontifícies Gregoriana (2009-2015) i Regina Apostolorum (2004-2015), a Roma. Del 2004 al 2015 va ser moderador i corrector de cent tesis de diplomatura, trenta de grau i algunes de doctorat. Abans, del 1994 al 1998, va exercir de professor de religió en escola elemental i catequista de parròquia a Lugano.



Bioètica, filosofia, teologia...

Té un màster en bioètica per la facultat de bioètica de la Universitat Pontifícia Regina Apostolorum (Roma, Itàlia 2004); un grau en filosofia per la facultat de filosofia de la Universitat Pontifícia Gregoriana (Roma, 2003); és diplomat en lletres llatines per l'escola de lletres llatines de la Universitat Pontifícia Regina Apostolorum (Roma, 2003); doctor en teologia per la facultat de teologia de la Universitat Pontifícia Gregoriana (Roma, 2002); té un grau en teologia dogmàtica per la facultat de teologia de Lugano (Lugano, Suïssa, 1998); diplomat en teologia per la facultat de teologia de Lugano (Lugano, 1996) i estudis de filosofia al Seminari major de teologia i filosofia (Pelplin, Polònia 1991-93).