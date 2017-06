La donació especial del Banc de Sang i Teixits amb Kids&Us atrau 46 persones

46 persones han donat sang en l'acapte especial organitzat, avui, matí i tarda, a la seu fixa del Banc de Sang i Teixits de Manresa, a l'Hospital Sant Joan de Déu. A banda de les 46 donacions, 11 persones més s'han ofert per donar-ne, però no han pogut per causes diverses.

La donació especial organitzada pel Banc de Sang i Texits de Manresa s'ha fet, per primera vegada, amb la col·laboració de l'acadèmia d'anglès a Manresa Kids&Us, que ha convidat les famílies que hi van a col·laborar-hi. Hi ha hagut esmorzar i berenar per als donants i, la tarda, un espectacle infantil en anglès al hall de consultes externes a càrrec de l'esmentada acadèmia.

La donació s'ha fet l'endemà de la celebració del Dia Mundial del donant de sang, que en aquesta edició ha tingut com a marca el fet de tirar floretes als donants amb cartells com els de la fotografia.

A Catalunya calen cada dia unes mil donacions de sang per fer front a les necessitats dels pacients ingressats en clíniques i hospitals. I es calcula que una de cada cinc persones necessitarà sang o derivats de la sang al llarg de la vida.