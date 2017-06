L'edifici del carrer de Santa Maria afectat per un foc fa un mes comença a ser història

Aquest dijous han col·locat bastides per iniciar l´enderroc

Aquest dijous al matí han començat els treballs per enderrocar de l´edifici del número 18 del carrer Santa Maria de Manresa. És l´immoble on fa un mes hi va haver un incendi en un dels habitatges.

La inspecció de tècnics municipals va dictaminar que estava en ruïna i va ordenar l´enderroc imminent. El porta a terme l´Ajuntament de manera subsidiària. Això vol dir que després passarà la factura al propietari.

Els treballs duraran un mes. La finca, de baixos i dues plantes, té façana al carrer Santa Maria i també dona al passatge Sederia i al carrer Ignasi Balcells.

Els operaris han col·locat una bastida per procedir a l´aterrament. El trànsit pel carrer Santa Maria es mantindrà, encara que en algun moment s´hauran de fer talls puntuals.

El 21 de maig passat, es va declarar un incendi a la primera planta d´aquesta finca. Personal tècnic de Territori de l´Ajuntament va fer una inspecció a l´immoble, que va determinar la ruïna de l´edifici.

L´Ajuntament ha ordenat l´enderroc. En no dur-lo a terme la propietat, l´Ajuntament el porta a terme de manera subsidiària, amb caràcter emergent, i posteriorment demanarà el rescabalament de l´import a la propietat. Serveis Socials va atendre les persones que ocupaven la finca, que van manifestar que tenien la possibilitat de traslladar-se a un altre habitatge.