Les Escodines reivindica els jocs al carrer a les Enramades

El barri de les Escodines de Manresa es va començar a engalanar aquest dimecres per celebrar les seves tradicionals Enramades aquest cap de setmana. Enguany tenen un especial protagonisme els jocs al carrer per reivindicar aquest espai per als nens i nenes.

L'Associació de Veïns de les Escodines ha demanat a l'Ajuntament que almenys un cop a la setmana i durant unes hores es talli la circulació als carrers Escodines i Sant Bartomeu perquè els nens i nenes hi puguin jugar. «Pensem que s'ha de donar protagonisme al carrer. És un valor que en l'actualitat pren significació. Cal recuperar aquests espais perquè els nens i nenes tornin a jugar al carrer, segons els principis educatius europeus», assegura la presidenta de l'associació de veïns, Carme Carrió.

Dissabte al matí, de 10 a 2, aquest desig es farà realitat. El carrer Escodines quedarà lliure de cotxes i estarà dedicat als jocs infantils. A la tarda li agafarà el relleu el carrer Divina Pastora, a càrrec de la Comissió Santa Clara.

Dissabte, entre el casal del barri i el Divina Pastora també hi haurà botifarrada, teatre, balls del món, festa country i ball de nit amb Joan Vilandeny.

Els organitzadors de les Enramades de les Escodines també destaquen les activitats que es duran a terme diumenge al matí als jardins de la Cova, un espai que en poques ocasions s'obre al públic. S'hi faran bitlles catalanes, un concurs de puzles infantil i també el primer taller i fira de patchwork de Manresa. «És un espai privilegiat», diu Carrió.

Al llarg de tot el diumenge s'ha programat un vermut, cursa de cargols i dinar de Sant Mateu al carrer Aiguader, espectacles infantils i xocolatada popular a la tarda, i a 2/4 de 8 se celebrarà un concert a càrrec de la coral infantil de les Escodines al pati del Casal. La jornada s'acabarà amb l'actuació de la coral Font del Fil.





Renom de les cases

Les activitats de les Enramades continuaran el dimarts dia 20 amb un altre dels actes destacats. Es presentarà una pàgina web sobre «Els renoms de les cases de les Escodines i els seus orígens». Es tracta d'un treball de recerca que ha fet Jordi Griera-Cors, lo xic de Cal Malé, originari del barri, juntament amb un grup de persones que han fet cerca als arxius de la biblioteca. És una iniciativa per preservar i recuperar els noms amb què es coneixien les cases de les Escodines. L'acte es farà a les 6 de la tarda a la biblioteca del casal del barri.