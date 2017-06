Inici de l'enderroc de l'edifici d'on va haver de marxar el bar que hi havia en 24 hores

Demà divendres és previst que s'iniciïn els treballs d'enderroc de l'edifici número 97 de la carretera de Vic, després de l'enfonsament que hi va haver la setmana passada i que es dictaminés l'estat de ruïna de l'immoble. La propietària del bar que hi havia els baixos, va haver de tancar en 24 hores, tal com va explicar aquest diari.

Els treballs duraran un mes i han obligat a traslladar uns metres la parada de bus que, provisionalment, s'havia instal·lat just davant mentre durin les obres de la plaça de la Bonavista.

Amb motiu d'aquest treballs ja s'ha instal·lat una bastida de protecció. Es tracta de la finca de la qual una part de la coberta es va esfondrar el dia 8 de juny passat i que tècnics municipals van deteminar que s'havia d'enderrocar de manera emergent. Només estava ocupada la planta baixa amb un bar que va ser desallotjat. L'enderroc va a càrrec del propietari, després que l'Ajuntament li donés un termini de cinc dies hàbils per a l'inici dels treballs.

A causa d'aquestes obres d'enderroc, es traslladarà uns metres la parada de transport públic de viatgers Bonavista (senyalització i andanes), que es va ubicar provisionalment, amb motiu dels treballs d'urbanització de la plaça Bonavista, just davant de la finca afectada. La nova ubicació serà a només uns metres, concretament al número 93 de la mateixa carretera de Vic.