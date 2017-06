Neus Comellas s'estrena com a regidora

La fins ara directora comercial de les emissores de Catalunya Ràdio i directora de vendes al mercat estatal dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Neus Comellas, s´ha estrenat com a regidora de l´Ajuntament de Manresa dintre del grup municipal de CDC.

Comellas va prendre possessió de l'acta de regidora de l'Ajuntament de Manresa la setmana passada i s´incorpora al govern municipal per dedicar-se a la regidoria de Projecció de Ciutat i Festes. Comellas substitueix Olga Sánchez, que ha deixat l´Ajuntament per motius personals.

El dimarts dia 6 es va celebrar un ple extraordinari durant el qual va assumir la seva nova responsabilitat. Ho va fer prometent el càrrec per imperatiu legal. Després de rebre la medalla de regidora i la insígnia de plata de l'Ajuntament, Comellas es va adreçar al públic que hi havia al saló de plens per manifestar el seu «compromís molt seriós per lluitar per la meva ciutat i el país, per fer-la més forta, valenta i lliure». Més endavant va afirmar que no podia rebutjar el «privilegi de servir a la ciutat. Vinc amb ganes d'aprendre moltíssim».