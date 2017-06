La PAHC porta al ple el seu desacord amb el Pla Local d'Habitatge

La Plataforma d´Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al Bages ha intervingut al ple de l´Ajuntament de Manresa per mostrar la seva oposició al Pla Local d´Habitatge 2017-2022. Ho ha fet amb la intervenció de Gabriela Islas fent servir el reglament de Participació Ciutadana durant el dictamen per a l´aprovació inicial del pla.

La PAHC considera necessari redactar de nou unes mesures que responguin als objectius específics que realment abordin la situació 'emergència habitacional de la ciutat. La PAHC ja havia fet pública una proposta de mínims articulada en tres punts:

1. 300 pisos públics

La primera proposta és incrementar del Parc públic d´habitatge municipal fins a 300 habitatges per a cobrir la demanda dels que no tenen ingressos o són insuficients. Segons la PAHC, aquest objectiu és el més important assenyalat per l´article 73 de la Llei del Dret a l´habitatge, i per acomplir els objectius específics del PLH i l´Ajuntament no el contempla. La PAHC i els col·lectius pel dret a l´habitatge defensen la mesura inicial que començaria a complir aquest objectiu: aconseguir la propietat municipal del 58 pisos de La Guia a canvi de no exigir a ADIF la despesa que hauria d´haver fet en compliment del deure de conservació exigit per la Llei d´habitatge i el cost de les sancions que l´Ajuntament hauria d´imposar a ADIF per la mateixa llei. Per contra, l´Ajuntament proposa una despesa d´1 milió d´euros per indemnitzar a ADIF i enderrocar els pisos de la Guia. Per a la PAHC, "l'Ajuntament encara te una oportunitat de no caure en aquest error monumental perquè si aprova el POUM amb aquesta determinació sobre la Guia, ADIF pot exigir després de 5 anys l´expropiació per ministeri de llei".

Una altra font per proveir aquest parc públic serien els habitatges obtinguts dels bancs que els tenen buits (una de les estratègies del PLH) per les mesures de pressió o per l´exercici del dret de tanteig i retracte.

2. 470 habitatges de lloguer social

Aquest fons serviria per a cobrir la demanda dels col·lectius més vulnerables amb pocs recursos, com es diu en els objectius específics "ja sigui en mans d'entitats financeres o de particulars". A més s´hi podrien sumar habitatges procedents de la rehabilitació pública, procedents de la rehabilitació de pisos de propietaris privats i de la masoveria urbana. A més, els ajuts al pagament del lloguer "han de ser suficients per garantir que cap llar es perdi per manca de recursos".

3. Pla de rehabilitació

Una Pla de rehabilitació de la ciutat envellida "hauria d´haver estat la prioritat de Forum, la prioritat del POUM i la prioritat del Pla Local d'Habitatge", segons la PAHC. Un pla de rehabilitació i d'esponjament de la ciutat envellida fins a 200 habitatges "que cal abordar d´immediat i no a partir d´estudis externs que el Pla preveu per al 2019. i que està definida en els objectius estratègics del Pla".