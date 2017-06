Patum, carpes i bingo: els alumnes de la selectivitat tampoc dormiran aquesta nit

Molts han estat tres nits sense gairebé aclucar l´ull, ja que quan es ponia el sol es dedicaven a repassar apunts i rellegir llibres pels exàmens de la selectivitat. Ahir, dia en què van culminar les temudes Proves d´Accés a la Universitat (PAU) i els joves estudiants tenien l´oportunitat de recuperar les hores de son, van decidir passar una altra nit en blanc. La majoria d´estudiants han celebrat aquesta nit passada que ja han passat (amb més o menys èxit) 72 hores de les més estressants de la seva jove vida. Alguns han anat a Berga, que ahir va viure la primera Patum completa, d'altres han sortit de festa a la Carpa del Riu i alguns, abans d´anar a ballar, han fet un bingo.

Sebi Martín, Laura Arias i Pau Pla, estudiants de l´institut Pere Fontdevila de Gironella, van arribar ahir a les instal·lacions de l'EPSEM Manresa poc després de les 10 del matí. A primera hora no tenien cap examen i aleshores afrontaven els darrers: matemàtiques i biologia, que els són «crucials per aconseguir la nota que desitgem», sobretot per a Arias i Pla, que volen estudiar Ciències Biomèdiques. Un cop acabada la 'sele' tenien clar que anirien a la Patum i que sortirien de festa cada dia: «des d´avui [ahir per al lector] fins dilluns a la matinada». De fet, dimecres Pau Pla ja va fer un primer tastet de la festa berguedana.

També tenien previst sortir de festa aquesta nit passada, però en aquest cas a Manresa, Roger Gaona, Martina Ferrer i Clara Ferrer, alumnes de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages. Igual que els joves de Gironella, tots tres també van arribar a la Politècnica passades les 10 del matí i ahir encaraven la recta final amb els exàmens de llatí i literatura catalana (les dues noies) i matemàtiques i tecnologia (Gaona). Explicaven que aquesta nit passada segurament la passarien a la Carpa del Riu i que avui soparan tots plegats, en un restaurant del centre de Manresa, per després anar al Sielu.

Els alumnes de l´escola Arrels de Solsona, Guillermo Morales, Manel Estany, Laura Jounou, Laia Anglarill i Urgell Marco, tenien un pla ben definit un cop haguessin finalitzat les proves: explicaven que ahir a la tarda es banyarien a la Ribera Salada, després soparien tots junts i la festa acabaria al pub Sputnik de Solsona, on feien bingo. La festa es completarà amb un viatge de quatre dies a Mallorca

Guillem Ribó i Marc Segués són dos alumnes també de l'Escola Arrels que avui a les 10.30 ja havien finalitzat la selectivitat. L'examen de geografia ha estat l'últim al que s'han enfrontat. Asseguren que "ens hem tret un pes de sobre" i admeten que les proves "ens han anat bastant bé". Ribó vol estudiar Sociologia a la UAB i Segués Periodisme i Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra.