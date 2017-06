Llum verd a la nova estructura de sous i càrrecs del govern de coalició de Manresa

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar, ahir a la nit, les retribucions dels càrrecs electes municipals, i l'alcalde Valentí Ju-nyent va donar compte de la nova estructura organitzativa del govern de CDC i d'ERC després de l'expulsió de Mireia Estefanell, per la gravació d'amagat a David Bovehí, i de la marxa per motius familiars d'Olga Sánchez.

Els sous i el cartipàs es van tirar endavant només amb els 15 vots a favor de l'equip de govern, mentre que l'oposició, o es va abstenir o hi va votar en contra. La CUP, en concret, va votar en contra dels sous per considerar-los superiors a 2,8 vegades el salari mínim. La resta de partits es van abstenir.

Es tracta d'una estructura de remuneració que manté la xifra de dedicacions estipulada el febrer del 2016 amb l'entrada dels republicans a l'executiu i que millora la retribució de la meitat dels 14 regidors de govern en quantitats que oscil·len entre els 195 i els 1.037 euros bruts mensuals, si es comparen els sous que hi havia just abans de la crisi de govern i els que hi haurà a partir d'ara.

L'augment més important són els 1.036 euros per a Jaume Arnau, seguit dels 780 euros per a Àuria Caus, tots dos convergents. Tot seguit hi ha cinc republicans: 549 euros per a Anna Crespo, 390 euros més per a Jaume Torras i Àngels Santolària, 345 per a Cristina Cruz i 194 per a Marc Aloy.

Pol Huguet, que cobrava com a regidor sense responsabilitats de govern un màxim de 16.000 euros bruts a l'any, cobrarà 2.074 euros bruts al mes. Cal tenir en compte que entra al govern manresà per la sortida de Mireia Estefanell, que cobrava 3.899 euros.

Un altre aspecte que cal tenir en compte, amb relació als sous immediatament anteriors a la crisi de govern, és que la suma mensual augmenta en 1.861 euros. Abans de la crisi sumaven 38.135 euros bruts al mes i a partir d'ara seran 39.996 euros. Neus Comellas entra al govern amb el mateix sou que tenia Olga Sánchez.

Marc Aloy passa a ser el primer tinent d'alcalde en el lloc d'Estefanell i Àuria Caus és la nova regidora de Presidència.

Dinamització Econòmica se la reparteixen Aloy (Llicències), Cruz (Emprenedoria) i Comellas (Projecció de Ciutat) ; Participació se la queda Huguet; Seguretat Ciutadana se la reparteixen Josep Maria Sala (Policia Local) i Jaume Torras (Protecció Civil); i Mobilitat la portarà Jordi Serracanta.

Cruz guanya Igualtat, que formava part de la regidoria de Cohesió Social de Mercè Rosich; Arnau guanya Indústria, que tenia Caus; Festes, que tenia Calmet, passa a mans de Comellas; i Entorn Natural, que tenia Aloy, passa a les mans d'Huguet.