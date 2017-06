Patum, carpes i bingo: així acaba la selectivitat

Molts han estat tres nits sense gairebé aclucar l'ull, ja que quan es ponia el sol es dedicaven a repassar apunts i rellegir llibres pels exàmens de la selectivitat. Ahir, dia en què van culminar les temudes Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i els joves estudiants tenien l'oportunitat de recuperar les hores de son, van decidir passar una altra nit en blanc. La majoria d'estudiants han celebrat aquesta nit passada que ja han passat (amb més o menys èxit) 72 hores de les més estressants de la seva jove vida. Alguns han anat a Berga, que ahir va viure la primera Patum completa, d'altres han sortit de festa a la Carpa del Riu i alguns, abans d'anar a ballar, han fet un bingo.

Sebi Martín, Laura Arias i Pau Pla, estudiants de l'institut Pere Fontdevila de Gironella, van arribar ahir a les instal·lacions de l'EPSEM Manresa poc després de les 10 del matí. A primera hora no tenien cap examen i aleshores afrontaven els darrers: matemàtiques i biologia, que els són «crucials per aconseguir la nota que desitgem», sobretot per a Arias i Pla, que volen estudiar Ciències Biomèdiques. Un cop acabada la sele tenien clar que anirien a la Patum i que sortirien de festa cada dia: «des d'avui [ahir per al lector] fins dilluns a la matinada». De fet, dimecres Pau Pla ja va fer un primer tastet de la festa berguedana.

També tenien previst sortir de festa aquesta nit passada, però en aquest cas a Manresa, Roger Gaona, Martina Ferrer i Clara Ferrer, alumnes de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages. Igual que els joves de Gironella, tots tres també van arribar a la Politècnica passades les 10 del matí i ahir encaraven la recta final amb els exàmens de llatí i literatura catalana (les dues noies) i matemàtiques i tecnologia (Gaona). Explicaven que aquesta nit passada segurament la passarien a la Carpa del Riu i que avui soparan tots plegats, en un restaurant del centre de Manresa, per després anar al Sielu.

Els alumnes de l'escola Arrels de Solsona, Guillermo Morales, Manel Estany, Laura Jounou, Laia Anglarill i Urgell Marco, tenien un pla ben definit un cop haguessin finalitzat les proves: explicaven que ahir a la tarda es banyarien a la Ribera Salada, després soparien tots junts i la festa acabaria al pub Sputnik de Solsona, on feien bingo. La festa es completarà amb un viatge de quatre dies a Mallorca.