Aprovades les beques per a més grans de 45 anys proposades per CCOO

El ple de l'Ajuntament de Manresa va fer l'aprovació inicial de les bases reguladores de les beques del projecte Bages Ocupació + 45, per a persones en formació d'atur més grans d'aquesta edat.

Lluís-Vidal Sixto, secretari d'Acció Sindical de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central, ha explicat que es tractava d'una proposta del sindicat que es va integrar al Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social.

Els sol·licitants del projecte Bages Ocupació +45, per a persones majors de 45 anys en situació d'atur que realitzin accions formatives per millorar les seves competències, han de ser usuaris dels Serveis Locals d'Ocupació, residir al Bages, i no haver percebut ingressos superiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional. L'import de la beca podrà cobrir la totalitat de la matrícula o preu del curs, fins a un màxim de 1.000 euros.

Es tracta d'una iniciativa experimental un cop detectada l'existència d'aturats més grans de 45 anys que volen realitzar cursos de formació que no poden pagar.