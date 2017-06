El Barri Antic és el sector que resta més immigrants

No és nou que, els darrers anys, el Barri Antic s'ha convertit en un dels barris de Manresa que estan perdent més població nouvinguda. En aquest descens en l'arribada d'estrangers, un element important que hi té a veure és el mal estat del parc d'habitatge. Com a dades, els 279 nouvinguts que en van marxar el 2013 i els 73 del 2014 i el 2015. En el darrer recompte, la situació no canvia. Dels nou barris que en perden, és on hi ha la davallada més important, amb 74 menys. Per contra, el barri que en guanya més és Valldaura, 75.



En el grup dels que en perden també hi ha Mion-Puigberenguer (-44), les Escodines (-42), el Poble Nou (-32), Saldes-Plaça Catalunya (-12), la Sagrada Família (-10), Viladordis (-7), el Xup (-3) i la Font dels Capellans (-2). A la banda dels que en guanyen, també hi ha Vic-Remei (+68), Passeig i Rodalies (+13), Cal Gravat (+12), Ferreres, Comtals, Oller i Suanya (+9) i la Carretera de Santpedor (+2). No hi ha canvis a la Balconada, Sant Pau i Guix-Pujada Roja.

El paper de l'habitatge



Sobre el cas Barri Antic, responsables del padró recorden que, si bé no és homogeni, perquè hi ha casuístiques diferents segons els carrers, té moltes cases en mal estat o que requeririen reformes profundes per ser habitables. Això fa que, malgrat que, tradicionament, ha estat el barri que acollia la gent quan arribava a la ciutat, sovint joves sols, aquests en marxin en el moment que es poden guanyar més bé la vida o que creen una família perquè necessiten pisos en millor estat per demostrar que poden fer els tràmits de reagrupament. Aquest mal estat del parc d'habitatge, per tant, provoca que la gent en marxi o que ja no hi arribi. A banda d'això, també cal tenir en compte que era un barri molt envellit, de manera que part de la gent que hi vivia s'ha mort i, després d'uns anys d'arribada de nouvinguts, que compensaven aquestes baixes, que no n'hi arribin tants ha fet que el saldo passi a ser negatiu.