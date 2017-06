Manresa retirarà les plaques d'obres inaugurades per Pujol

La moció presentada pel grup municipal socialista per retirar totes les plaques commemoratives de les instal·lacions municipals en què s'esmenti l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley va ser aprovada amb el suport de la CUP i C's i l'abstenció de CDC, ERC, DM i el regidor Davins.

La moció socialista anava inicialment adreçada únicament a la placa commemorativa del pavelló del Nou Congost, però el PSC es va autoesmenar per ampliar-ne l'abast ja que no és l'única, per exemple al pavelló del Pujolet també n'hi ha una.

El text de la moció recorda que el pavelló del Nou Congost va ser inaugurat el setembre del 1992 i des d'aquell moment al vestíbul d'entrada hi ha una placa commemorativa d'aquella inauguració presidida pel llavors Molt Honorable President de la Generalitat.

La moció aprovada recorda que Jordi Pujol va perdre tots els privilegis derivats del seu càrrec, inclòs el tracte de Molt Honorable, des que va reconèixer que és un evasor de capitals. Per part de la CUP, Jordi Masdeu es va referir a l'expresident com a «lladre» i va demanar ampliar la recerca i «mirar bé si hi ha més corruptes» als quals retirar de les plaques commemoratives que hi ha a la ciutat.

Estefanell recupera la veu



En aquest punt de l'ordre del dia, el darrer, la republicana Mireia Estefanell va trencar el mutisme que mantenia al ple municipal des que a l'abril l'alcalde Valentí Ju-nyent (CDC) hi va perdre la confiança i li va retirar les carteres.

Estefanell va parlar com a presidenta del grup municipal d'ERC per retreure al PSC que fes servir aquest tema «per furgar en la cohesió del govern» ja que no ho aconsegueix en temes més importants per a la ciutat. Estefanell, com havia fet Àuria Caus en nom de Convergència, va recordar que les plaques no eren un reconeixement personal sinó que constataven qui era el President del país quan s'havia inaugurat un equipament.