Endavant porta a Manresa una acció de denúncia arreu contra el BBVA i Catalunya Caixa

L'organització política Endavant ha assenyalat el BBVA i Catalunya Caixa com a responsables d'impedir el dret a l'habitatge per a les classes populars. Arreu dels Països Catalans, també a Manresa, han fet accions contra sucursals d'aquestes entitats d'estalvi. Han enganxat 90 cartells i han tapiat simbòlicament 20 portes.

Endavant denuncia que "els bancs i les grans immobiliàries i constructores van obtenir ingents beneficis, convertint el dret a l'habitatge en un negoci especulatiu, mentre que la classe treballadora necessitava invertir fins un 60% dels seus ingressos per tenir un sostre. Quan la bombolla va punxar, aquests bancs van obtenir desenes de milers d'euros públics en un rescat bancari mentre expulsaven desenes de milers de famílies de casa seva per no poder fer front als pagaments de les hipoteques o lloguers. La crisi, a més a més, va servir per a saquejar les caixes d'estalvi i acabar regalant-les a la gran banca espanyola, en un procés de despossessió social d'enorme envergadura".

"La immensa majoria d'aquestes conductes criminals no han estat jutjades penalment. Creiem que és necessari remarcar que el que mereixen els responsables de la banca és un judici i una condemna per haver enfonsat en la misèria centenars de milers de persones mentre ells s'omplien les butxaques".

"Però, per a que això sigui possible, cal capgirar completament la situació. Cal conquerir la sobirania econòmica, cal guanyar el dret efectiu a l'habitatge i cal exercir l'autodeterminació en forma d'estat independent al servei de les classes populars".

Per aconseguir-ho, proposen les següents mesures per abaratir el cost de l'habitatge de possible aplicació immediata: expropiació sense compensació dels habitatges en mans dels bancs; creació d'un parc públic d'habitatge socialista; limitació dels preus de lloguer; augment de la durada dels contractes de lloguer; ni un desnonament més; reducció dràstica dels allotjaments turístics i taxa turística important.

Consideren que "conquerir sobiranies vol dir recuperar el control públic sobre l'activitat financera i fer polítiques d'habitatge públiques. Guanyar drets vol dir convertir el dret a l'habitatge en un dret que estiga per sobre del mercat. Exercir autodeterminació vol dir assegurar l'aplicació d'aquests drets i aquestes sobiranies a través d'un estat independent al servei de les classes populars".

L'acció s'ha fet en el marc de la campanya Sobiranies, Drets i Autodeterminació. al Bages, l'Horta, el Barcelonès, la Plana, el Segrià, el Maresme, el Gironès, el Baix Llobregat, la Safor, Osona, el Ripollès, l'Alacantí, el Tarragonès, el Penedès, el Vallès Oriental, l'Anoia i el Vallès Occidental.