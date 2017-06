Escoles de Manresa encaren el final de curs amb aules fins a 30 graus o més

«Fa una calor horrorosa», «ho portem molt malament» o «s'està millor a fora al pati que dins les aules». Aquestes són algunes declaracions de directors i directores d'escoles públiques de Manresa després de ser preguntats per aquest diari sobre l'onada de calor que afecta la Catalunya Central aquests dies.

En alguns centres les temperatures a l'interior de les classes arriben als 30 graus o fins i tot els superen. Aquest és el cas de l'escola Puigberenguer, que ahir pels volts de les 11 del matí registrava en una de les classes de 5è de primària (situada al segon pis) una temperatura de 30 graus. A l'escola Renaixença, una hora més tard, i dins d'una classe de 2n de primària, la situació era molt similar i el mercuri s'enfilava fins als 32.

També pateixen la calor a l'escola pública La Font, en la qual, segons ha avançat el seu director, Lluís Cano, «estem fent una prova pilot d'instal·lar ventiladors a les aules i valorar-ne l'ús». Cano admet «desconèixer» la temperatura que es registra a les classes de La Font, però assegura que «la sensació és que és molt alta».

Igualment, Alba Beltran, directora de l'escola Muntanya del Drac de Manresa, situada al barri del Xup, explica que «fa una calor horrorosa, passem aquests dar-rers dies de curs com podem. Tenim les persianes tancades i les finestres obertes i, malgrat tot, la xafogor no es pot aguantar». A l'escola Muntanya del Drac molts infants porten aquests dies una ampolleta d'aigua, i des del centre recomanen a les famílies que els alumnes portin gorra per posar-se a l'hora del pati. Alba Beltran ha notat que els alumnes, aquesta setmana i a causa de les altes temperatures tant a les aules com al pati, «estan més cansats, desganats i els falta empenta. Les mestres, que també patim la calor, intentem ser més tolerants amb ells».

La directora del Puigberenguer, Montse Cardellach, ha explicat que la calor més sufocant es concentra al primer i, sobretot, al segon pis de l'edifici, més que no pas a la planta baixa, «on no toca tant el sol i encara hi estem frescos perquè tenim ventilació natural». Al primer pis, detalla, «les temperatures són altes però relativament suportables, però al segon pis són aclaparadores». La situació al segon pis, on toca més el sol, s'agreuja per la claraboia que hi ha a l'edifici, «que l'acaba convertint en un forn», declara Cardellach. En aquest segon pis hi ha les aules de tot el cicle inicial, mitjà i superior, i com destaca la directora, «hi ha classes amb preadolescents, nois i noies de 5è i 6è, que encara fan que l'ambient sigui més calorós».

Al Puigberenguer han pres algunes mesures per suportar millor la calor. Per exemple, dijous a 2/4 de 12 del migdia hi havia previst un acte de comiat dels alumnes de 6è, i es va avançar a les 9 del matí; durant les estones de pati, les mestres vetllen perquè els infants beguin molta aigua, es refresquin, i estiguin en espais d'ombra. L'escola ha col·locat també un tendal sobre el sorral del pati de parvulari. Montse Cardellach assegura que «fa molts anys que sóc mestra i no recordo un final de curs tan calorós».

A l'escola Renaixença, igual que a la Muntanya del Drac, els alumnes porten una ampolla d'aigua, que ja solen portar al llarg de tot el curs i que, evidentment, aquests dies han fet servir molt més. El director, Pere Cano, a diferència de Cardellach, diu que «aquesta calor la vivim pràcticament cada final de curs». Afegeix que «fa més calor a dins de les aules que a fora, al pati, i mantenim les finestres sempre obertes».