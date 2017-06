Exigència a Unipost que deixi de tractar el seu personal indignament

A proposta de la CUP, el ple municipal va aprovar manifestar públicament el suport a tota la plantilla d'Unipost en la seva lluita pels drets laborals més bàsics exigint a l'empresa, responsable del repartiment de bona part de la correspondència municipal, que compleixi el conveni.

La moció va ser esmenada per CDC i ERC per suavitzar-la. El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, va justificar que no s'hagués sancionat Unipost per no respectar els drets laborals argumentant que s'havia considerat que la sanció podia perjudicar més que beneficiar els treballadors. Immaculada Mas, en nom dels treballadors, es va adreçar al consistori per demanar un tracte digne.