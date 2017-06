L'oposició retreu el ball de cadires de càrrecs electes, del qual també és protagonista

Les crítiques de l'oposició a la presentació del nou cartipàs del govern de l'Ajuntament de Manresa es van centrar a ficar el dit a la nafra en el sentit que es tracta del quart en 2 anys i que això fa anar de corcoll els ciutadans, els tècnics i els mateixos polítics.

El ball de cadires que criticava l'oposició, però, no afecta només el govern sinó que també s'ha donat fora del cartipàs en alguns dels grups municipals que no formen part de l'executiu.

Excepte CUP i PSC, la resta de grups municipals s'han hagut de refer d'una forma o altra.

El resultat són 5 regidors electes que han abandonat les seves responsabilitats, 5 més que han entrat a l'Ajuntament per cobrir aquestes baixes i 7 renúncies de membres de la llista quan eren els següents per cobrir la vacant.

A CDC han marxat Antoni Llobet i Olga Sánchez i han cobert les seves baixes Jaume Arnau i Neus Comellas (que dijous s'estrenava com a regidora). Pel mig hi ha hagut les renúncies d'Elisabet Descals i Meritxell Soler.

El segon grup municipal amb més moviment ha estat Democràcia Municipal, del qual ha marxat el seu número 1, Dídac Escolà, i ha entrat en el seu lloc Ton Sierra, després de la renúncia en cadena d'Àlex Izquierdo, Carlos Blanco i Eva Maria Alcántara. Maria Ángeles Beltrán va morir el desembre del 2016.

A Esquerra va deixar l'Ajuntament el president del grup municipal, Pere Culell, i va entrar en el seu lloc Pol Huguet després de la renúncia de Meritxell Calduch.

Finalment, a Ciutadans també va deixar el consistori el número 1 del grup municipal, Antonio Espinosa, que va ser substituït per Miguel Cerezo sense cap renúncia pel mig.

Comellas, regidora 37



O sigui, que en el ple de dijous es va estrenar Neus Comellas com a regidora, i en una corporació amb 25 membres ella podria ser considerada la regidora 25 per haver-se incorporat l'última.

Una altra forma de veure-ho és que es tracta de la regidora 37, si es compten els 5 regidors que han hagut de cobrir baixes (com és el seu cas) més les 7 renúncies que hi ha hagut pel mig.

El govern municipal va defensar que amb la darrera remodelació del govern (vegeu diari d'ahir) l'«acció de govern no s'ha aturat», segons Marc Aloy, que va obrir un altre àmbit de debat recordant que hi ha pendent confrontar públicament si els que cobren massa a l'Ajuntament són els regidors de govern o els de l'oposició.

La portaveu del govern, Àuria Caus, va insistir de formes diferents en la mateixa idea: l'oposició pot tenir ganes de burxar en la ferida d'una crisi de govern, però la realitat és que el govern governa sòlidament i, sobretot, «no té ganes d'anar donant voltes a aquest tema sinó de treballar».

Andrés Rojo, el president del grup municipal de Ciutadans, va ser el que va obrir el foc acusant CDC i ERC de tenir un acord amb «poca estabilitat, poc seriós amb els ciutadans per aquest canvi continu de responsabilitats. Desconeixem el nivell de confiança que ha quedat entre els socis».

El socialista Felip González va advertir que «no veiem prou cicatritzades les ferides d'aquesta greu crisi municipal».

El regidor cupaire Jordi Masdeu va defensar l'únic vot contrari als sous que comportava la remodelació del cartipàs. Va reiterar que qualsevol remuneració superior a 2,8 vegades el sou mínim interprofessional no era acceptable i també va advertir que el timó de la ciutat el portava «un govern que no funciona com un equip».