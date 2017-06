Una tècnica pionera evita que s'hagi de trasplantar el fetge a un nen de Manresa

L'Hospital Vall d'Hebron ha evitat el trasplantament de fetge a 4 nens que patien la malformació d'Abernethy, una malaltia congènita que afecta 1 de cada 30.000 nens, en utilitzar per primera vegada a l'estat una nova tècnica. Entre els 4 nens n'hi ha un de Manresa, Edu Trenado.

La malaltia genera complicacions que poden ser cerebrals, pulmonars o tumorals. El trasplantament de fetge era fins ara una de les opcions per solucionar el problema, però és una operació d'alt risc. El centre ha provat amb èxit una intervenció quirúrgica que permet «curar la malaltia sense necessitat de canviar l'òrgan», ha explicat el cap de la unitat de cirurgia hepàtica del servei de cirurgia pediàtrica, Javier Bueno. Els infants poden fer una vida «rigorosament normal», ha dit.



Prova amb èxit

Aquesta tècnica es va provar amb èxit amb quatre nens, d'entre 2 i 4 anys, el 2015, segons es va fer públic ahir, i gràcies a l'operació s'han estalviat el trasplantament.

Edu Trenado, de Manresa, és un dels quatre nens a qui no ha calgut fer el trasplantament de fetge gràcies a la nova tècnica de Vall d'Hebron. La seva mare, l'Asun, va tenir un final de l'embaràs complicat, i es va haver de sotmetre a revisions setmanals els darrers dos mesos per evitar un part prematur. Al mateix hospital de Barcelona li van fer els controls del nadó un cop va néixer.

El doctor Bueno li va diagnosticar la malformació i li va oferir un cateterisme com a solució, però no va funcionar. La intervenció pionera va ser la segona opció, que l'Asun no va dubtar tan bon punt va saber que la malformació podia derivar en tumors, com una de les complicacions més greus. Ella, llavors, el veia bé, perquè no li notava ni més son, ni cap altra de les situacions que li havia plantejat el doctor. Ara fa dos anys, el 2015, el van operar. L'Edu només tenia 3 anys però la intervenció va anar molt bé. La seva mare reconeix que està «en molt bones mans» i que ara l'Edu és com un nen qualsevol: «no para quiet, juga, té amics i va a l'escola».