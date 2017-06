Un acte de Cotarelo a la Plana atrau més de cent persones

g. c.

Inici de l´acte, amb Mazcuñán, Coterelo i Domingo d´esquena g. c.

Més de cent persones es van interessar per l'acte públic que, organitzat per la plataforma Manresa pel Sí, va reunir a la tarima instal·lada a la Plana de l'Om el catedràtic i politòleg Ramón Cotarelo i l'advocat i portaveu de Constituïm Jordi Domingo. Va conduir la conversa el periodista Gonçal Mazcuñán, exdirector de Regió7.

Amb les cadires que van posar plenes i gent dreta, Domingo va explicar que en el procés per fer el projecte de constitució catalana els en van arribar tres, inclosa una d'una escocesa, i que en van revisar 45 més. Cotarelo, amb molt humor, va començar fent una pregunta als presents: «què volen saber d'Espanya que no sàpiguen? Per això en volen marxar, no?».