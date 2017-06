La mostra de danses encapçala l'atapeïda agenda d'activitats d'avui a les Enramades

Les Enramades concentra avui el dia de més activitats, encapçalat per la mostra de balls i danses a les 12 del migdia amb l'Esbart Vila de Sallent i el ball de gegants i nans del municipi. A part, hi haurà l'estrena de Balladetes, amb música de cobla. Es tracta d'una adaptació de la tonada popular de les Balladetes a càrrec d'en Jaume Riu, a petició dels Gegants i Nans de Sallent amb motiu del 40è aniversari i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Mitja hora abans hi ha la cercavila de cultura popular. A part hi ha visites teatralitzades a la Casa Museu Torres Amat i cantada d'havaneres al vespre a la plaça dels Herois.

Al llarg del dia d'ahir, sallentins i curiosos d'altres municipis es van passejar pels carrers engalanats del poble. Aquest any han estat 17 i han donat una embranzida a aquesta tradició de Sallent.