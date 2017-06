Les obres a la Bonavista i el vent tomben dos arbres i obliguen a tallar-ne dos més

La retirada del paviment a la Bonavista, dins de les obres per fer la nova plaça, a més del vent, van tombar, ahir a la tarda, dos arbres i van obligar a tallar les branques de dos més per evitar que s'acabessin de descalçar i que també caiguessin. El trànsit a la carretera de Vic en sentit centre va quedar interromput dues hores.

L'avís es va donar a les 4 de la tarda. Dos arbres situats a la zona d'obres de la plaça es van descalçar i tombar, i van quedar recolzats en un tercer de grans dimensions. Els bombers van determinar que el millor era tallar les branques i només deixar la base de l'arbre, damunt del qual havien caigut els altres dos, operació que també van fer en un quart exemplar. Aquest darrer, que també estava mig descalçat, és el que podia comportar més perill si queia perquè estava a tocar del carrer de Jacint Verdaguer.

Els bombers, que hi van desplaçar tres vehicles, van deixar tombats del tot els dos arbres que van provocar l'incident i van tallar les branques dels altres dos, que feien més de deu metres d'alçada. Mentrestant, la Policia Local va desviar els cotxes que anaven cap a la Bonavista pel carrer de Gaudí. Durant l'operació, mitjançant una escala mecànica i un serra elèctrica, tampoc no es va deixar passar els vianants per l'entorn de la plaça.