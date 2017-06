La residència de la Sagrada Família fa anys amb 'vedets'

La residència d'avis de la Sagrada Família es va vestir de festa, ahir a la tarda, per celebrar els seu 29 anys de vida. Per commemorar-los, com fa cada any, va organitzar una festa al jardí de la torre del carrer de Vallès, on els avis i àvies residents van poder gaudir de Plomes i vedettes!, un espectacle de revista amb les artistes de La Vinyeta i les treballadores de la residència, sota la direcció de Teti Canal. També hi va haver berenar.