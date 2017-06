El Xup de Manresa converteix els seus veïns en inspectors experts del seu entorn natural

Vetllar per la natura implicant en aquesta tasca les persones que hi tenen un contacte més proper per tal que se la sentin més seva. Aquesta és la mecànica del projecte Xup Riera Viva, que ha celebrat recentment una nova experiència per mitjà del Parc de la Sèquia i amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del Xup. L'objectiu: guiar una inspecció a la riera de Rajadell amb la participació de la gent del barri.

Una dotzena de veïns van inspeccionar la riera, la majoria persones que participaven per segona vegada en l'activitat, que es porta a terme de forma anual. D'aquesta manera, el veïnat del Xup se l'està fent seva i, de mica en mica, s'està convertint en el principal inspector d'aquest curs d'aigua.

L'activitat va començar davant el local de l'ens veïnal. Els participants van caminar un quilòmetre riera amunt en direcció al Suanya, fins a l'espai on es va fer la inspecció, que s'havia desbrossat la setmana abans, en el marc d'un taller de desbrossar i introducció a la gestió forestal de boscos de ribera, en el qual es va observar que hi havia menys deixalles que l'any anterior i que l'aigua era una mica tèrbola, però no feia mala olor.

La inspecció va constar d'una anàlisi biològica i d'una fisicoquímica de l'aigua. En la primera, es va fer una observació dels macroinvertebrats que viuen a la riera. Se'n van observar força espècies diferents. La majora, indicadores de no massa gaire qualitat, com els cargols d'aigua, alguna larva d'efímera i els sabaters. Es van trobar dues espècies indicadores de bona qualitat: una larva de libèl·lula i un cranc de riu ibèric. En l'anàlisi fisicoquímica es va observar que la riera de Rajadell tenia l'aigua tèrbola, amb una acidesa adequada com a aigua natural, no tenia nitrats, però tenia la duresa alta i molt poc oxigen dissolt, segurament per la poca quantitat d'aigua que hi circula. Aquesta anàlisi dóna idea de la qualitat de l'aigua en el moment d'agafar les mostres, però no n'indica l'estat al llarg de l'any.