La Flama del Canigó i la revetlla infantil sense petards tornen, divendres, a Manresa

Aquest divendres 23 de juny, l´arribada de la Flama del Canigó i la Revetlla sense petards compartiran, un any més, una jornada plena d´actes lúdics i culturals que tindrà la Plana de l´Om i la plaça Major com a marc d´una celebració coordinada conjuntament per Òmnium Bages i Imagina´t i la participació de diverses entitats de la ciutat.

Els actes de la programació han estat presentats aquest migdia de dilluns per la regidora de Cultura i Joventut de l´Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; el representant d´Òmnium Bages, Enric Massaneda; i el membre d´Imaginat´t, Joan Vilà; els quals ha animat a la participació de manresans i manresanes en aquests actes que ja són tradicionals en el calendari festiu i cultural de la ciutat.



Actes de rebuda de la Flama del Canigó

Un any més, la Flama del Canigó, símbol de la unitat dels Països Catalans arribarà a Manresa, en un acte coordinat per Òmnium Bages, amb la col·laboració de les entitats l´ANC, Imagina´t i Nova Crida.

La rebuda de la Flama, que celebra la seva vuitena edició, es farà a la muralla Sant Domènec, davant del Passeig Pere III i enguany es custodiarà a la Plana de l'Om.

A 2/4 de 7 de la tarda, també a la Plana de l'Om, es farà una ballada de sardanes amb la Cobla Súria i a 1/4 de 9 del vespre s´iniciarà un cercavila fins a la plaça Major amb músics de carrer i la colla bastonera Manrússia Van del Pal.

A 2/4 de 9 del vespre, ja a la plaça Major, s´encendrà el peveter, la Pubilla i l´Hereu de Manresa llegiran el missatge de la Flama del Canigó i hi haurà una actuació de música coral.



Gran festa a la plaça Major per celebrar Sant Joan

A les 7 de la tarda, a la plaça Major, hi haurà xocolatada i coca pels petits, gentilesa de l´Associació de Comerciants Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants.

Quan finalitzi l´acte de l´arribada de la Flama del Canigó, cap a les 9 del vespre, també a la plaça Major, començarà la 19a revetlla de Sant Joan infantil, organitzada per l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració d'Imagina't .

La festa comptarà amb l´animació infantil de King Q Sham, formació de veu, cordes (guitarra i mandolina), vents (gralles i flautes) i ritmes.



Programa dels actes

17.00 h. Rebuda de la Flama a la Muralla Sant Domenec (davant del Passeig) i trasllat a la Plana de l´Om.

18.30 h. Ballada de sardanes amb la Cobla Súria, a la Plana de l´Om

19.00 h. Xocolatada amb coca per als més menuts, a la plaça Major

20.15 h. Cercavila de la Plana de l´Om a la plaça Major, amb músics de carrer i la cobla bastonera Manrússia Van de Pal

20.30 h. Encesa del peveter, lectura del missatge a càrrec de la Pubilla i l´Hereu de Manresa i actuació coral

21. 00 h. Plaça Major: Inici dela Revetlla Infantil amb l'actuació de King Q Sham i encesa de la foguera quan es faci fosc.



L'Ajuntament de Manresa i Imagina't conviden eel públic familiar a gaudir d'una revetlla a Manresa mateix i recorden que la revetlla és sense petards. Per part seva, Òmnium Bages convida la ciutadania a participar en aquest acte d'afirmació nacional i també a les diferents celebracions que es faran durant la nit de Sant Joan arreu del Bages.