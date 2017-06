El projecte de reforç escolar Puntal reparteix diplomes als voluntaris d'aquest curs

El projecte Puntal ha celebrat aquesta tarda de dilluns l'acte de clausura del curs 2016-2017, en el decurs del qual s'ha fet el lliurament dels 28 diplomes als alumnes en pràctiques d'infermeria de la FUB i alumnes batxillers que han participat en aquest programa d'acompanyament i reforç escolar als infants i adolescents de primària i primer cicle de secundària de de Manresa i que presenten dificultats en el seu procés d´aprenentatge.

L'acte ha tingut lloc a l'Aula 2000 de l'Institut Lacetània, amb la participació de la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, i de l'inspector d'educació Albert Ramírez, així com de representants de la Fundació Lacetània, que organitzen el programa conjuntament amb l'Ajuntament i el departament d'Ensenyament de la Generalitat.

En el darrer curs, s'ha atès a 87 alumnes de primària i secundària de les escoles La Sèquia, Serra i Húnter, Pare Algué, Valldaura i Sant Ignasi; i els Instituts Pius Font i Quer i Lacetània.

El gerent de la Fundació Lacetània, Joan Canyadell, ha obert l'acte d'aquesta tarda. També hi ha intervingut l'inspector d'Educació, Albert Ramírez, i Alba Baltiérrez, representant dels jubilats que hi han participat com a voluntaris. Posteriorment, hi ha hagut l'actuació de la coral infantil de les Escodines, dirigida per Rosa Ortega, i el lliurament de diplomes. Finalment ha intervingut la regidora d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich.



Projecte Puntal

El projecte Puntal està format per un col·lectiu de mestres jubilats, que juntament amb estudiants de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior i Universitat donen un suport escolar de forma voluntària a un grup d'alumnes amb risc social.

La dinàmica es desenvolupa mitjançant l'organització d'uns tallers de suport a la tasca escolar que es fan en horari extraescolar per ajudar l'alumnat més desafavorit a adquirir hàbits i tècniques d'organització i d'estudi, afavorir una actitud positiva vers l'aprenentatge, col·laborar en l'assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa i promoure l'ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l'aprenentatge i la cohesió social .

Aquest alumnat es caracteritza per no poder comptar amb el suport de cap adult per fer el seguiment de les tasques escolars, alhora que el seu entorn immediat tampoc li pot facilitar l'ajuda necessària per a l'èxit escolar.



Pla educatiu d´entorn de Manresa (PEEM)

El projecte es porta a terme amb la col·laboració del Pla educatiu d'entorn de Manresa (PEEM) que està impulsat des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa per potenciar totes aquelles iniciatives i facilitar l'emergència de nous projectes que donin una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels més joves de la ciutat.

El pla educatiu defineix quines són les prioritats educatives del municipi i requereix de la participació i la complicitat de tots els agents eductius tant en la definició de necessitats com en la discussió de possibles solucions i la seva execució. És doncs, un projecte de compromís ciutadà amb l'educació.