La biblioteca del campus universitari de Manresa combina lectura i enologia

Per segon any consecutiu, la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa s´ha celebrat l´activitat Tertúlia i vi que combina els llibres i la lectura amb el vins de la comarca.

El convidat d´aquest any ha estat el periodista i escriptor Màrius Serra que ha presentat el seu darrer llibre "D´on trec el temps", publicat el març d´aquest any. Com a bon comunicador va saber captar l´atenció del públic assistent amb reflexions sobre la seva experiència en la gestió del temps: "Cada matí et donen 84.600 segons. Si no els gastes de manera apropiada, hi surts perdent. No els pots acumular i tampoc els pots gastar per anticipat", va dir.

Dividit en 4 parts, el llibre vol ser una eina útil per ajudar a pensar com usem el temps, per on se´ns escapa, com el podem aprofitar de la millor manera. Màrius Serra narra la seva experiència amb el temps i intenta posar davant dels ulls del lector un llibre que serveixi de mirall.

Una vuitantena d´assistents van gaudir de l´acte que va transcórrer al celler Collbaix – Molí el celler i que va constar de dues parts: visita guiada al celler, a càrrec d´en Josep Maria Claret; i la tertúlia on va parlar el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, el mateix Josep Maria Claret que va fer una ressenya del vi que es va beure i, finalment, l´escriptor Màrius Serra.



Col·laboració

Tertúlia i vi, és una iniciativa de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM-UPC) que compta amb la col·laboració de la DO Pla de Bages, la Llibreria Parcir i les biblioteques públiques de la comarca. En aquesta edició també hi ha participat l´editorial Empúries i el celler Collbaix.

La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa organitza aquest acte amb l´objectiu de col·laborar amb el teixit econòmic, social i cultural de la ciutat i la comarca.

Una de les darreres activitats de la bibioteca del campus ha estat els tallers per explicar la història geològica del Geoparc de la Catalunya Central, el qual pertany a la xarxa mundial de Geoparcs de la UNESCO.

Els tallers es van realitzar a la Biblioteca del Campus fent servir el dispositiu AR Sandbox, també conegut com a Caixa de Sorra, una eina topogràfica interactiva que permet simular mapes per recrear un paisatge i generar corbes de nivell en temps real a mesura que es modela la sorra amb les mans.

Tothom que va voler experimentar lliurement amb la caixa de sorra, cedida pel departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ho va poder fer a les instal·lacions de la biblioteca durant la Setmana Europea de Geoparcs 2017.

Una altra de les activitats programades és l'exposició de fons bibliogràfics sobre el Geoparc que tindrà lloc a les tres biblioteques de la ciutat: Biblioteca del Casino, Biblioteca de l'Ateneu les Bases i Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.