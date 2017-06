Cinc anys seguits tancant botigues al sector de la plaça Major de Manresa

L'estadística que realitza l'Associació de Comerciants Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants cada 6 mesos de botigues obertes i tancades ha arribat als 5 anys de durada sense notícies positives.

El darrer recompte realitzat de la situació dels 155 locals distribuïts en quatre àrees dóna 89 comerços oberts (57%) i 66 de tancats (43%).

Un comerç tancat més que en el darrer recompte, fa 6 mesos. Si les dades es comparen amb la situació que hi havia quan es va posar en marxa l'estadística, el maig del 2012, la situació és que s'ha passat de 114 negocis oberts, el 74%, a 89, el 57%. Per contra, els 41 baixos desocupats (26%) han passat a 66 (43%).

Un altre aspecte descoratjador és la tendència, ja que al llarg de 5 anys i 10 estadístiques realitzades no n'hi ha hagut ni una de positiva. La situació sempre ha anat a pitjor amb períodes d'estabilitat, però no de millora.

Després de 3 anys a l'alça, del novembre del 2014 al maig del 2016, el nombre de comerços en funcionament es va mantenir estable en 61 (39%) i durant tot aquest període hi va haver l'esperança que fos un punt d'inflexió i que s'aconseguís girar la truita portant les dades en la bona direcció.

No ha estat així i les xifres del novembre del 2016 mostraven 4 espais comercials amb la persiana abaixada més que sis mesos abans. El recompre del maig del 2017 afegeix un espai comercial més amb la persiana abaixada a la llista.



Resistir



L'Associació de Comerciants Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants ha explicat que el darrer semestre hi ha hagut 4 botigues obertes i 5 de tancades al sector que és objecte de control periòdic. «El maig del 2012 teníem 114 botigues obertes als nostres carrers, actualment 89 botigues resistim donant un bon servei a la ciutat».

L'entitat considera que «en l'actualitat no parlaríem de tancaments si des de l'Ajuntament s'hagués fet efectiu el pla de govern 2016-2019 per revitalitzar el Centre Històric, perquè recuperi la seva centralitat i es converteixi en una peça fonamental per aconseguir una ciutat viva i atractiva».

Han portat l'estadística a l'Ajuntament acompanyada de les peticions que consideren necessàries per revertir la situació, aturar la degradació i reactivar el comerç.