Un conveni porta de vacances a usuaris de la Fundació Rosa Oriol i de Invulnerables

Usuaris i voluntaris de la residència per a persones sense llar de la Fundació Rosa Oriol en una casa rural

La Fundació Rosa Oriol, a través de Sor Lucía Caram, i la propietària de les Cases Rurals de Sant Grau, representades per Carmen Pacheco Catot, han signat un conveni de col·laboració entre les dues entitats amb l'objectiu d'afavorir la plena integració de les persones en risc d'exclusió social.

Sant Grau és una masia del segle XVII, ubicada en un entorn privilegiat del Solsonès, en el prepirineu català, dedicada al lloguer íntegre de sis cases en les quals es dóna servei als clients, promovent l'estada de persones i famílies amb finalitats formatives i de lleure.

En aquest conveni es facilita que persones que estan dins dels programes de la Fundació Rosa Oriol i Invulnerables puguin gaudir de dies de repòs, lleure i descans en igualtat de condicions que qualsevol client habitual de les cases.

La novetat d'aquest tipus de col·laboració rau en el concepte de persona en què es treballa per garantir, no només els mínims indispensables per viure amb dignitat, sinó la plena realització de les persones, tenint presents les característiques individuals i tot el que ofereix un espai de pau i de descans.

Les persones acollides a la residència Rosa Oriol han estrenat aquestes estades i, al llarg de tres mesos, ho faran famílies monoparents, persones refugiades i famílies amb nens.

S´han sumat a aquesta aposta de treball integral i integrador la caseta del pantà de Sant Ponç, oferint a les famílies de la Fundació Rosa Oriol i de #Invulnerables fer, també, kayak de forma gratuïta.