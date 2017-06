Manresa subvenciona amb 8.000 euros la dinamització comercial a la ciutat

L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el president de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa, Jaume Pont, han signat avui un conveni pel qual es regulen les condicions d´atorgament d´una subvenció per un import de 8.000 euros per a les activitats de dinamització comercial que desenvolupa l´entitat comercial a la ciutat. L´acte de sigantura ha comptat amb la presència del regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau.

El conveni té per objectiu el suport econòmic del consistori ala UBIC per a la elaboració de campanyes de comunicació, producció d´elements gràfics i de lloguer d´espais publicitaris, activitats paral·leles de dinamització de la zona comercial, millora de la imatge interna i externa dels establiments associats, formació i assessorament per a la millora de la professionalització dels associats.

Algunes de les actuacions recollides expressament en el conveni són l´organització de les fires Fora Estocs, Fira de l´Ascensió i Fira de Sant Andreu.