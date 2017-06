Salut forma metges de primària per detectar i tractar l'abús d'alcohol

Cinquanta-cinc professionals de l'atenció primària de la Catalunya Central han participat en un curs d'actualització en l'abordatge del risc del consum d'alcohol, que s'ha dut a terme a la gerència territorial de l'ICS a Sant Fruitós.

L'interès per aquest problema de salut és tan rellevant que van haver de fer-se'n dues edicions per arribar als professionals del centre de salut que en són referents de cada àrea bàsica.

El departament de Salut de la Generalitat ha explicat que l'abordatge habitual en el consum d'alcohol ha estat gairebé sempre dicotòmic, o s'és addicte o no. Els nous paradigmes s'adapten més a la realitat existent, introdueixen el concepte de contínuum i estableixen tres nivells de gravetat segons els símptomes. «Es tractaven com a problemes independents l'abús i la dependència. Ara, amb aquesta nova visió, es parla del trastorn per consum d'alcohol i consum excessiu reiterat, es combinen els criteris diagnòstics anteriors i s'estableixen nivells de gravetat segons els símptomes».

Saps si beus massa?



Els consums per sobre de 20 g/dia en les dones i 40 g/dia en els homes de forma persistent o contínua es poden considerar consum excessiu reiterat. A tall d'exemple, 10 g d'alcohol equivalen a un vas de vi o una cervesa petita.

Cadascun d'aquests professionals és l'encarregat de transmetre la informació a la resta de l'equip.