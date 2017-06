Ja es pot seure gratis a les cadires de la Rosita del Passeig de Manresa

Per primer cop en més d'un segle es pot seure gratis a les cadires verdes metàl·liques que cada estiu llueixen al primer tram del passeig de Pere III de Manresa.

Hi havia neguit per la tardança en disposar dels seients, però la incògnita ja ha quedat resolta: les cadires ja hi són i, a més, se'n podrà fer ús gratuïtament.

La mesura ha estat feta pública un dia després que aquest diari se'n fes ressò de que els ciutadans trobaven a faltar unes cadires que enguany han arribat a lloc més tard que mai.

El regidor de Turisme, Habitatge i Barris, Joan Calmet, ha explicat que Rosita Cases Trellisó, la Rosita de les cadires -que les va gestionar durant mig segle-, sempre havia manifestat que quan ella no hi fos volia que els seients fossin per a la ciutat. Aquesta voluntat va quedar plasmada en el seu testament quan Rosita Cases va morir el gener passat, però no ha estat fins fa un mes que l'Ajuntament ha rebut la comunicació notarial.

Un cop l'Ajuntament ha estat el propietari oficial de les cadires ha estat el moment de trobar la forma de gestionar el llegat. La solució a la que s'ha arribat ha estat cedir el manteniment diari de les cadires a Fira de Manresa. Els seients estaran lligats i cada matí es netejaran i, si cal, es recol·locaran en dues fileres a banda i banda d'una part del primer tram del Passeig.

El govern municipal ha decidit que no es cobrarà ni un cèntim als usuaris -fins ara calia pagar mig euro per fer-les servir- perquè es prioritza el valor sentimental que tenen i el signe d'identitat que suposen per a la ciutat després de més d'un segle formant part del paisatge del centre de Manresa.

De les 430 cadires del llegat de la Rosita Cases, n'hi ha prop d'una quarantena que necessiten ser reparades. Una tercera part de les restants no s'han posat perquè l'Ajuntament havia rebut peticions de propietaris de terrasses del Passeig per poder disposar de més espai i que la gent tingués més possibilitats per moure's. Així que no s'han posat les cadires més pròximes al carrer Arquitecte Oms i al carrer Casanovas. La resta són 272 cadires que ja es poden fer servir.