Junyent arriba a l'equador del seu segon mandat entre ensurts i amb tres governs

Quan el pitjor de la crisi econòmica semblava que començava a formar part del passat, si hem de fer cas d'indicadors com el volum d'obres al carrer, va arribar la crisi política. Els dos anys de l'actual mandat de Valentí Junyent no han sigut precisament plàcids. Més aviat han estat plens d'ensurts.

Durant aquest temps Junyent ha format tres governs, a més a més de petites reestructuracions internes per la marxa de regidors. I encara és recent el xoc entre els dos socis: CDC i ERC, pel cas Mireia Estefanell i les suposades gravacions a David Bonvehí. El govern de coalició a Manresa va estar penjant d'un fil durant gairebé un mes. Totes aquestes circumstàncies s'han donat, a més a més, en un període amb obres com feia temps que no s'havia vist: Bonavista, entorn del museu, pont de Sant Francesc, pla de xoc per arreglar carrers i voreres... impensables durant el primer mandat de Junyent (2011-2015), més centrat a ajustar números que no pas en les pedres.

Se suposava que hi hauria certa placidesa quan encara no feia ni un mes de les eleccions municipals i Convergència, amb 9 regidors, i Esquerra, amb 7, anunciaven amb solemnitat un pacte que garantia l'estabilitat del govern. Continuaria en mans de Junyent i l'aleshores Convergència i Unió. De moment, sense els republicans.

El primer ensurt el va donar el cap del Grup Municipal d'Esquerra, Pere Culell, a mitjan juliol. Anunciava per sorpresa que deixava tots els seus càrrecs a l'Ajuntament quan feia escassament un mes que s'havia signat el pacte de governabilitat. L'executiva local d'ERC es va encarregar de recordar que l'acord continuava vigent. Estefanell en va prendre el relleu.

Culell no ha sigut l'únic regidor que ha deixat l'Ajuntament de Manresa. En aquests dos anys ho han fet cinc. Dos del govern, Antoni Llobet per anar de número 2 al departament d'Ensenyament, i més recentment Olga Sánchez, per temes personals. De Ciutadans, Antonio Espinosa va deixar el consistori per anar-se'n de diputat al Parlament; i Dídac Escolà, de Democràcia Municipal, la marca local de Podem, ho ha deixat a mig fer. El seu lloc l'ocupa Ton Sierra.

El segon executiu de Junyent es va formar quan CDC i ERC van firmar el pacte que suposava l'entrada al govern municipal d'Esquerra. Això va suposar relegar el regidor d'Unió Democràtica Miquel Davins.

Amb l'estabilitat que aporta un govern amb una àmplia majoria va arribar l'ensurt més gran, el cas Estefanell-Bonvehí, ara fa dos mesos. Junyent va retirar totes les competències a la dirigent d'Esquerra, la confiança entre CDC i ERC es va esberlar i va fer falta un mes de negociacions per recompondre'l. És el tercer govern de Junyent a l'equador de l'actual mandat.