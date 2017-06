El Nomad Festival omplirà el Parc de la Seu de Manresa de cultura, comerç i gastronomia

El Nomad Festival arriba a Manresa el cap de setmana del 30 de juny al 2 de juliol. Es tracta d'un esdeveniment que combina diverses propostes, que l'any passat es va estrenar amb èxit a diverses localitats i que està en expansió pel ter ritori. El festival és iniciativa d'un grup promotor i, en el cas de Manresa, amb la col·laboració de l'Ajuntament.

Aquest migdia se n'ha fet la presentació, amb el regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau; la regidora de Promoció de la Ciutat i Festes, Neus Comellas; i David Nicolás, promotor del Nomad Festival.

La primera de les quatre branques del festival és la gastronomia: hi haurà un total de 12 Food Trucks ('furgonetes gastronòmiques') amb una oferta variada i de qualitat: cuina d'autor, "i oferta original i diferenciada", explica David Nicolás. En segon lloc, hi haurà el que s'anomena "market", amb deu parades de moda, decoració, bijuteria, etc, de dissenyadors amb marca pròpia o artesans, amb producte de proxminitat, emprenedors que necessiten un aparador per donar a conèixer el seu producte. En aquest cas, "funcionarà com a fira, fins i tot el comerç local pot trobar-hi alguna marca que li interessi pel seu establiment, però en cap cas no està entès com una competència al comerç de la ciutat", assegura el promotor del Nomad.

D'altra banda, hi haurà el "Petit Nomad", un espai infantil lúdic i educatiu alhora. Hi haurà una fira de tallers (construcció de peces de lego adptats a les diverses edats; espai de titelles fetes amb gormanderies; taller de tatuatges i maquillatge, etc. Els tallers tindran un cost popular, d'entre 1 i 3 euros.

Pel que fa a l'escenari, el Nomad farà dos concerts. Divendres a la nit (23h aprox), actuaran els Big Mouthers, un grup de versions d'èxits internacionals, i dissabte, a la mateixa hora, el grup Mala Vida, també de versions, sobretot de pop-rock espanyol: "és un grup que està triomfant, el portem als diversos Nomads i arreu agrada molt". Tots dos concerts seran gratuïts.

Diumenge a la tarda hi haurà un espectacle infantil, a les 7 e la tarda, amb Eli Casas. I a les 9 del vespre, per tancar el festival, hi haurà el flash mob. L'organització convida tothom a afegir-s'hi, i fins i tot aprendre's prèviament la coreografia, a la pàgina de Facebook de Nomad.

L'organització també és oberta a col·laboracions d'entitat locals, tant de cultura popular com grups de música i altres disciplines, que poden actuar a l'escenari del festival. En aquest moment s'està tancant el programa definitiu amb la inclusió d'aquestes propostes locals. " A casa població cedim l'espai del Nomad a grups o entitats per tal que puguin mostrar la seva proposta", segons David Nicolás.

"Ens fa molta il·lusió ser aquí a Manresa, al centre de Catalunya. Ens ve molt de gust ser-hi. L'Ajuntament ens cedeix l'espai del Parc de la Seu, que és magnífic per un festival com aquest", explica David Nicolás. Per la seva banda, el regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau, ha valorat molt positivament l'arribada del Festival a Manresa, pel fet que té diversos elements que el fan interessant per a la ciutadania. "Si a més contribueix a la dinamització del centre històric, un dels eixos principals que s'ha marcat el govern, ens donarem per satisfets".

Al seu torn, la regidora de Promoció e la Ciutat i Festes, Neus Comellas, ha assegurat que "formar part del grup de ciutats que rep el Nomad vol dir que som una ciutat activa, que escolta, que vol ser amable, que a partir de valors consolidats, obre la finestra a veus que poden ajudar que la ciutat continuï sent actual, modernitzant-se", Segons ella, "que el festival es trobi còmode en un espai com el parc de la Seu vol dir que som capaços de combinar els espais identitaris del Centre Històric amb una proposta novedosa i interessant".

Per a Neus Comellas, el paper de l'Ajuntament i de la regidoria de Promoció de la Ciutat "és posar un bon llaç i fer d'altaveu per impulsar activitats com aquesta, que demostren que Manresa batega i que aporten riquesa emocional i econòmica".