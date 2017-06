El quart govern amb majoria absoluta des del 79

? Cal remuntar-se al primer Ajuntament des de la recuperació de la democràcia (1979-1983) per trobar tantes baixes de regidors a l'Ajuntament durant un mandat com les que hi ha hagut en l'actual. Aleshores n'hi va haver 7. També cal anar al primer mandat per trobar una majoria tan àmplia com la del govern d'ara, que té 15 de 25 regidors. Després de les primeres municipals del 1979 es va crear un pacte de progrés format per PSC, CiU, PSUC i PSAN. Tenia 21 regidors. El pacte, però, es va trencar al cap d'un any. Des de llavors només hi ha hagut dos governs amb 15 regidors, tots dos del tripartit amb Jordi Valls al capdavant.