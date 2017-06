La restauració de pedra seca permet donar feina a aturats de llarga durada

Persones en situació de vulnerabilitat que participen en projectes de Càritas restauren murs de pedra seca del parc del Secà de Manresa. Un acord entre el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, propietari de l'espai, i Càritas ho fa possible.

En una primera fase, que s'allargarà fins a principi de juliol, els treballadors restauren marges de pedra seca que han caigut per abandonament, aixequen murs, repiquen la pedra i recalcen alguns trams per al seu manteniment. La feina la porten a terme tres participants del projecte de Càritas Activa't a l'hort. El seu objectiu és la formació per a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables i promoure l'economia social. Els treballadors han rebut formació en restauració de murs de pedra seca i tenen un perfil d'aturats de llarga durada.

Responsables de Càritas han destacat que, a través del projecte Activa't a l'hort, s'ha identificat la restauració de murs de pedra seca com un sector en alça per la riquesa paisatgística i patrimonial que representa i, «sobretot, pel potencial ocupacional que pot suposar». El Consorci ha celebrat l'acord pel «component que té de responsabilitat social i perquè ens permet posar en valor patrimoni i paisatge del parc del Secà».