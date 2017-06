Sessió d'Aura Ioga al parc de l'Agulla, avui

Avui, amb motiu del 3r Dia Internacional del Ioga, Aura Ioga ofereix una sessió gratuïta en un entorn natural. Hi haurà dues classes simultànies, de les 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, per a adults i per a nens. Ambdues tindran lloc al parc de l'Agulla, al costat dels gronxadors. La sessió per a adults la faran Màrcia Cecchini i Tània Palomares. I la de nens (els de menys de 5 anys, millor acompanyats per un adult), Yomu, amb Mireia Canudas. Cal portar una màrfega o tovallola i aigua.