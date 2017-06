Una vuitantena d'infants 'abracen' els refugiats

Molts dels infants que hi ha als centres oberts Xalesta de la Balconada, Sergi Aguilera de la Plaça Catalu-nya i La Font del barri amb el mateix nom, així com a la ludoteca Ludugurus i al Casal-Ot del Barri Antic, són fills d'immigrants. Persones, moltes, que un dia van decidir marxar del seu país per buscar una vida millor per a ells i els seus fills, i que no ho han tingut fàcil. Aquests nens i nenes, una vuitantena, són els mateixos que, ahir a la tarda, en un acte a la plaça de Sant Domènec, van obrir els seus braços als refugiats. Tant de bo que aquella frase tan gastada de fer un món millor es faci realitat amb ells. És a les seves mans.

A l'acte hi va sobrar calor. Quan l'Ajuntament el va programar dins de les activitats a l'entorn del Dia Internacional de les Persones Refugiades, que s'estan portant a terme del 6 al 22 de juny i que s'esqueia ahir, no van comptar que el mercuri pujaria com ho ha fet. Això va restar energia als participants, que, amb tot, van seguir les activitats que els van proposar el músic Oriol Barri i Paqui Borjas. Abans de començar, molts es van remullar a la font de la plaça mentre esperaven l'arribada del grupet del centre obert de La Font, que va arribar a peu d'aquest barri. Encara sort que feia baixada. També hi van ser les regidores Àngels Santolària i Cristina Cruz, i Miquel Riera, president de Creu Roja Manresa.

Un parell de setmanes abans de l'acte d'ahir, el Consell Municipal de Solidaritat va preparar els infants, tal com ja va fer l'any passat. Si aleshores va ser la canalla la que va anar a la Casa Flors Sirera, on els van mostrar imatges dels camps de refugiats de Grècia perquè en coneguessin la situació, aquesta vegada va ser el consell el que va anar als centres per treballar la idea de la vida que hi ha al mar, tot i que també sigui el lloc on moltes persones que deixen els seus països fugint de la guerra i de la pobresa troben una mort segura. Abans d'acabar la trobada, els infants van posar damunt d'uns plàstics blaus que simbolitzaven aquest mar ple de vida les manualitats que han fet: vaixells, peixos, balenes, meduses... Prèviament, un o dos de cada centre van llegir un missatge de solidaritat amb els refugiats. Un deia: «benvinguts a casa nostra. Volem que sigui casa vostra».