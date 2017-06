Claus rovellats al parc de la plaça Espanya

Indignació entre famílies usuàries del parc infantil de la plaça Espanya de Manresa pel mal estat de l'espai de jocs, que acumula una dotzena de claus, alguns de rovellats, que podrien ferir els infants.

Dos dels jocs tenen taulons desplaçats o directament desapareguts, que poden provocar caigudes. Hi ha infants que passen sense saber-ho molt a prop de claus al descobert que els podrien ferir. Alguns dels infants són conscients de les situacions de perill i eviten determinats punts del parc. El malestar entre famílies usuàries del parc és palpable, sobretot davant situacions com les d'infants posant a lloc un dels travessers per poder-hi pujar.

Una mare va demanar als seus fills que en comptes de jugar fessin fotos dels claus rovellats que surten de les fustes, algunes de les quals són les que il·lustren aquesta informació. A més dels claus, forats i fustes trencades són altres deficiències d'una instal·lació que és feta servir per centenars de nenes i nens al bell mig de la ciutat i que, en conjunt, presenta un estat molt millorable. Oimés si tenim en compte que el 2014 una nena de 6 anys va haver de rebre 20 punts de sutura a la cama, que li va quedar enganxada en uns claus que subjectaven un tauló que havia caigut.