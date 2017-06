Dilluns comencen les obres per millorar la seguretat a la carretera de Viladordis

Aquesta tarda, sota un sol de justícia i amb les sirenes del cotxes que anaven a apagar el foc declarat al terme de Sant Fruitós de Bages de banda sonora, s'han presentat les obres de millora d'un tram de 900 metres de la carretera de Viladordis, des de l'alçada de la Torre Busquet fins a l'accés a aquest nucli rural de Manresa.

L'actuació començarà dilluns vinent, dia 26 de juny, tindrà una durada de 8 mesos i un cost d'1,9 milions d'euros i no tindrà afectacions en el trànsit, segons han explicat els seus responsables. La portarà a terme Dragados.

Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat; Xavier Flores, director general d'Infraestructures; l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i els regidors Marc Aloy i Jordi Serracanta, han fet la presentació al punt de la carretera de Viladordis a tocar d'on es farà la rotonda que hi haurà passat el viaducte. Flores ha destacat que les obres permetran millorar la seguretat de la mobilitat en general i la dels vianants i cliclistes en particular.

S'habilitaran dues rotondes de 48 metres de diàmetre, una l'alçada de la Torre Busquet i l'altra passat el viaducte de la Ronda Exterior de Manresa, a prop de la qual s'habilitarà un pas de vianants amb un semàfor amb polsador per poder travessar i connectar amb el camí que va cap a Sant Benet de Bages; es millorarà el carril que ja hi ha per a vianants i ciclistes i s'hi plantaran arbres, una norantena en total; i es realfaltarà la carretera, que tindrà 10 metres d'amplada, 5 per carril, 3,5 dels quals de calçada.

L'actuació permetrà eliminar els girs a l'esquerra i, des de Viladordis, poder agafar el sentit cap a Barcelona, cosa que ara no és possible.



10 milions en inversions al Bages



Tant Junyent com Font han destacat la millora que suposarà l'actuació i el treball conjunt que s'ha fet entre la Generalitat i l'Ajuntament a l'hora per fer-la possible. Aloy i Serracanta han incidit en les repercusions que tindrà en la seguretat de la mobilitat, especialment pensant en els vianants i ciclistesa.

Per part seva, Font ho ha aprofitat per avançar altres inversions previstes a la comarca. Ha recordat que la Generalitat té 35 milions per invertir en totes les carreteres de Catalunya i que, enguany, als 1,9 de l'esmentada obra a la carretera de Viladordis, se n'hi han d'afegir vuit mes. "La propera setmana començarà un 2+1 entre Collbató i l'Aeri, que són pràcticament 3 milions d'euros, i el proper més licitarem una nova obra a la C-55, que serà entre l'Aeri i Castellbell i el Vilar d'un nou 2+1 i de 5 milions d'euros més".