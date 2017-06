El govern negocia amb Eyssa com repartir els beneficis de l'ampliació de la zona blava

Si fins ara a l'Ajuntament de Manresa li ha tocat pagar per la zona blava, en aquests moments l'equip de govern de CDC i ERC està negociant amb la concessionària Eyssa com es repartiran els possibles beneficis de l'ampliació de places.

Cal recordar que, en la situació actual, a l'Ajuntament li costa més de 300.000 euros a l'any complir els acords de la concessió, que estipulen que el 55% de l'ocupació de les places està garantit.

Amb el nou acord que proposa el govern passaria a ser del 50% garantit i hi hauria 515 places més fins arribar a un total de 1.183. El preu del tiquet passaria de l'1,90 euros l'hora actuals a 1,70 euros per a 722 places i 1,50 euros per a 461 places.

El nou contracte estableix que els diners que es recapten del conjunt de les places van, en primer terme, a cobrir l'ocupació garantida i les despeses d'explotació i obligacions que hi hagi. Cal recordar que l'acord vigent es va fer perquè l'empresa del grup Fomento ingressés diners amb els quals pagar l'obra del pàrquing de la Reforma i la reurbanització de l'entorn.

Pel que fa al pas següent, Ajuntament i Eyssa estan negociant quin tant per cent seria per a l'Ajuntament i quin tant per cent per a la concessionària. Segons el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, aquest repartiment no hauria d'excedir del 20% per a la concessionària i el 80% per a l'Ajuntament.

El contracte vigent fins ara preveu una garantia del 55% sobre 654 places, i l'excedent (només n'hi ha hagut el 2007) es reparteix en percentatges del 90 % per a l'Ajuntament i el 10% per a la concessionària.

De fet, amb els anys s'han anat creant algunes places més (fins arribar a 708), però com que l'empresa ha considerat que no han representat un increment de personal ni de costos «no hi havia cap garantia ni percentatge de repartiment», explica l'Ajuntament. És a dir: el que s'ingressava de totes les places comptava com a recaptació, i d'aquesta quantitat total, s'havia de pagar a la concessionària la quantitat equivalent al 55% d'ocupació de 654 places.

El contracte també preveia que, si es creaven més places que representessin ampliació de personal i costos, el repartiment seria del 95% per a l'Ajuntament i el 5% per a Eyssa, però aquest supòsit no s'ha donat

El que començarà a funcionar ara és que un cop superat el 50% de percentatge de garantia de les 654 places inicials, si hi ha beneficis, es farà un nou tipus de repartiment, perquè es considera que les anteriors regles de joc no contribuïen a fer que l'empresa generés beneficis, ja que tenia garantits uns ingressos importants.



Canvi de filosofia

Per al regidor d'Hisenda és important que hi hagi un canvi de filosofia, de forma que l'Ajuntament passi de limitar-se a pagar a incentivar un bon funcionament.

Josep Maria Sala ha explicat a aquest diari que aquest és un tema que està sobre la taula, perquè la concessió inicial parlava de 95% per a l'Ajuntament i el 5% per a la concessionària, i «el que nosaltres perseguim és que hi hagi benefici, perquè com més benefici hi hagi més ingressos tindrà l'Ajuntament. No despeses, sinó ingressos». Així que «el que plantegem i encara no tenim tancat és incrementar el percentatge de participació d'una forma raonable de forma que per a l'empresa sigui un incentiu incrementar l'activitat. I afegeix que «fins ara la concessió no estimulava que la concessionària busqués benefici perquè ja tenia una ocupació garantida».