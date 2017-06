Va intentar que la concessió baixés del 55 al 40% garantit i va quedar en el 50%

Segons ha revelat el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, «l'Ajuntament volia que el garantit de les places ja existents baixés del 55% al 40%, però la concessionària només va acceptar el 50%».

El 40% garantit era una posició de sortida en la negociació que, segons Sala, ha contribuït a aconseguir una reducció substancial de l'ocupació garantida.

Per a Sala, l'acord de la zona blava va deixar de funcionar de forma acceptable l'any 2009. El 2011 hi va haver un segon salt i «és aquí quan l'Ajuntament es planteja aturar aquesta sagnia».

Per evitar haver de pagar més de 300.000 euros a l'any, l'Ajuntament planteja accions diferents.

La rebaixa del 55% al 50% garantit d'ocupació equival a uns 160.000 euros (la meitat del dèficit dels anys que hi ha hagut més dèficit). Cal tenir en compte que el nombre de places garantides no s'augmenta i es garanteix un tant per cent menor d'ocupació d'unes places que han baixat de preu.

Ampliant la zona blava s'incrementen els ingressos encara que no sigui de forma proporcional. D'entrada baixaran els coeficients d'ocupació, però en el futur la previsió és que s'incrementin.

A més, totes les places que s'amplien no tenen garantida l'ocupació i són a risc i ventura de la concessionària.

El nombre de parquímetres s'augmenta però no es dobla. Canvia el nombre d'assignació de places per vigilant i passa de 150 a 200. Segons el govern, no han de treballar més perquè les places queden més compactades i per la utilització de la tecnologia. Ara hi ha més places per metre quadrat.