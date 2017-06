Més d'un segle després es pot seure gratis a les manresaníssimes cadires de la Rosita

L'Ajuntament de Manresa ha acceptat el llegat de Rosa Cases Trellisó, coneguda popularment com la Rosita de les cadires, que va morir el gener passat, i ha decidit posar els emblemàtics seients verds del passeig de Pere III a disposició dels ciutadans de forma gratuïta.

De les cadires verdes metàl·liques disposades a banda i banda del Passeig n'hi ha constància des del 1908, en aquella època seure-hi costava 2 rals; els anys 90, 15 pessetes els dies feiners i 25 els festius; i darrerament, 50 cèntims.

El regidor de Turisme, Habitatge i Barris, Joan Calmet, va explicar ahir en roda de premsa per què enguany s'havia tardat més que mai a posar les cadires (vegeu Regió7 de dimarts) i quina solució s'havia donat a la seva gestió, incerta després de la desaparició de la seva emblemàtica propietària.

Calmet va informar que, després de la mort de Rosa Cases, el seu hereu va presentar a l'Ajuntament de Manresa -el 19 de maig passat- un escrit en el qual manifestava, mitjançant testament, la darrera voluntat de la propietària de les cadires de cedir-les a la ciutat. L'Ajuntament va iniciar aleshores els tràmits administratius d'acceptació de llegat, que van finalitzar el 13 de juny passat.

Les cadires estaran lligades entre si i cada dia seran netejades i, si cal, recol·locades per personal de Fira Manresa. De les 430 cadires del llegat de la Rosita, n'hi ha prop d'una quarantena que necessiten ser reparades. Una tercera part de la resta no s'han posat perquè l'Ajuntament havia rebut peticions de propietaris de terrasses del Passeig per poder disposar de més espai i millorar la mobilitat de la cruïlla entre el carrer Casanova, Arquitecte Oms i el Passeig. La resta són 272 cadires que ja es poden fer servir.



De més de 1.000 a 272

De més d'un miler al principi, les cadires van passar a 750 els anys 80, a 535 els 90, 390 els darrers anys i 272 a hores d'ara.

En el seu moment de màxima esplendor, passejar pel Passeig i, si es disposava de diners, seure a les cadires era una activitat típica de diumenge a la tarda.

Els costums i la ciutat han canviat molt, però ahir l'Ajuntament va deixar constància de la voluntat de mantenir la tradició de les cadires que han pres el nom d'una de les persones que han arribat a ser més conegudes de la ciutat, la Rosita, i d'acceptar un llegat que a més de material recorda la ciutadana que va associar al seu nom de forma indestriable les cadires de les quals es va encarregar durant 52 anys.