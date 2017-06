El periodista Antoni Bassas, pregoner de la Festa Major de Manresa 2017

El periodista Antoni Bassas serà el pregoner de la Festa Major de Manresa d'enguany. La tria del comunicador l'han fet conjuntament l'Ajuntament de Manresa i la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i s'inclou dins el tram final de l'Any Josep Maria Planes, que té com a objectiu recuperar la figura i l'obra del periodista manresà assassinat l'estiu del 1936.

La lectura del pregó es farà el dissabte dia 26 d'agost a les 12.30h al Saló de Sessions de l'ajuntament de Manresa.



Un professional amb una llarga trajectòria

Antoni Bassas (Barcelona, 1961) va començar a col·laborar a Ràdio Joventut als 16 anys, i des d'aleshores, no ha parat: 14 anys de transmissions del Barça amb Joaquim Maria Puyal (1981-1995), 14 temporades ininterrompudes com a líder d'audiència dirigint El Matí de Catalunya Ràdio (1995-2008), 4 anys de corresponsal de TV3 a Washington (2009-2013), presentador de concursos televisius, guionista i creador de personatges de ficció, de l'espai Alguna Pregunta Més?, i director del talk show històric Aquest any, Cent!.

I des del 2013, és periodista a l'Ara, on fusiona el diari amb el contingut audiovisual.

Bassas ha trepitjat el Despatx Oval, ha entrevistat Gorbatxov i el Dalai Lama, i ha conferenciat a la London School of Economics, Stanford i Cambridge. Però, sobretot, ha connectat amb la societat, intentant ser una cer tesa diària de credibilitat.

Ha guanyat el Premi Nacional de Periodisme (2001), i el de Comunicació (2005), dos premis Ondas (1997 i 2014), dos premis de l'Associació Espanyola d'Informadors de Ràdio i Televisió, un premi Protagonistas, un premi Òmnium Cultural, i un altre de Ràdio Associació, entre molts d'altres, però diu que el seu comiat multitudinari a les portes de la ràdio, el juliol de 2008, és la distinció que més l'ha commogut