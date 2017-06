Dilluns comencen les obres a la carretera de Viladordis, que no afectaran el trànsit

Aquest dilluns arrencaran les obres a la carretera de Viladordis, en el tram de 900 metres que va des de l'alçada de la torre Busquet, sortint de Manresa pel barri de la Sagrada Família, fins a l'accés al nucli rural de Viladordis.

L'actuació durarà 8 mesos, costarà 1,9 milions d'euros i no comportarà afectacions en el trànsit, llevat de moments molt puntuals en els quals sigui imprescindible. L'executarà l'empresa Dragados. Per aquesta carretera hi circulen cada dia més de 4.000 vehicles.

Passada la torre Busquet i passat el pont de la ronda exterior de Manresa, s'habilitaran sengles rotondes de 48 metres de diàmetre. En tot el tram de les obres s'ampliarà la calçada per als cotxes, que es reasfaltarà i tindrà deu metres d'amplada, amb 5 metres per sentit, 3,5 dels quals de calçada i 1,5 de voral. A la banda sud de la carretera s'habilitarà un carril de 2,5 metres d'amplada separat de la calçada per una barrera mixta de fusta i acer i amb una filera d'arbrat i enllumenat. Aquest carril arrencarà a la rotonda després de la torre Busquet i s'acabarà quan enllaci amb l'espai ja existent per a vianants i bicis, a l'accés al nucli rural de Viladordis. El mateix tipus de via verda s'habilitarà en un petit tram de la banda nord, entre la nova rotonda passat el pont i el camí que porta a Sant Benet de Bages. Per arribar-hi des de l'altra banda de la carretera amb seguretat, s'habilitarà un pas de vianants amb un semàfor amb posador.



Plantaran noranta arbres

També hi haurà arbres a l'esplanada que hi ha a la banda sud, passat el pont, al costat de la carretera, que s'endreçarà. En total, entre els dels carrils per a vianants i bicicletes i els d'aquest espai, en plantaran una norantena.

Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat; Xavier Flores, director general d'Infraestructures; l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i Marc Aloy i Jordi Serracanta, regidors d'Urbanisme i Llicències i de Mobilitat, respectivament, van fer, ahir a la tarda, la presentació de l'actuació en l'esmentada esplanada que també s'arranjarà, sota un sol de justícia i amb el so de les sirenes dels vehicles que anaven a apagar el foc declarat a Sant Fruitós de Bages com a preocupant banda sonora.

Junyent i Font van celebrar l'entesa per tirar endavant el projecte i van insistir en la millora que suposarà per als vianants i ciclistes, i també per als vehicles. L'alcalde va mostrar la seva «satisfacció i agraïment» perquè s'hagin pogut tirar endavant les obres.

Quant al tema de la seguretat, en què també van insistir Aloy i Serracanta, sobretot pensant en els vianants, Flores va posar en relleu que les rotondes permetran eliminar els girs a l'esquerra i, des de Viladordis, agafar el sentit a Barcelona, que ara no és possible.